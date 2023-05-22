Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı /22 Mayıs 2023 17:27

Sinan Oğan 'ikinci tur' kararını açıkladı

Dağılan ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, ikinci turda hangi adayı destekleyeceğini açıkladı.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ATA İttifakı’nın alacağı tutum günlerdir merak konusuydu. ATA İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan 22 Mayıs saat 17.00’yi işaret ederek ikinci turda alacağı tutuma dair açıklama yapacağını duyurmuştu.

Saatlerin 17.00'yi göstermesinin ardından Oğan, merakla beklenen açıklamasını yaptı. 

Oğan seçimin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğini ilan etti. 

Oğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hem bizim üç yıldır sürdürdüğümüz çalışmalar hem de ATA İttifakı bileşenleri ile yaptığımız çalışmalar bu başarıyı getirmişti. Bizim hedeflediğimiz oy oranı yüzde 9- yüzde 15 idi. Ancak seçimin son günlerinde Muharrem İnce'ye yönelik linçin başarıya uğramasıyla oklar bize de yöneldi. 

Bugün itibari ile seçimlerde hakkı yenilen Türk'ün sesiyiz. 

Küresel ve bölgesel kriterler göz önüne alındığında Türkiye önemli bir dönemden geçmektedir. Türkiye'de bulunan sığınmacılar konusu ileride ekonomi, güvenlik, jeopolitik maaliyetleri olabilecek bir konudur. İkinci konu ise deprem gerçeğidir. 

Çeşitli iç ve dış dinamiklerin neden olduğu ekonomik sorunlar ülkenin gündemindedir. Ülkemize yönelik her türlü terör eylemine karşı istikrarlı bir mücadele devam ettirmelidir. 

Her kesim siyaset yapma hakkına sahiptir, bununla birlikte terörün siyasi uzantılarının siyasetten temizlenmesi gerekmektedir. 

13. cumhurbaşkanını belirlemede HDP'nin egemen olmamasını sağladığımızı düşünüyoruz. Cumhuriyet ile hesaplaşma tezleri, tarihin çöplüğüne gönderilmiştir.

Millet İttifakı, 20 yıldır Cumhur İttifakı karşısında başarı gösterememiştir. Yeni geçilmiş olan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin istikrarlı yürümesi için parlamento çoğunluğu ile yürütmenin aynı doğrultuda olması önemlidir.

Sürdürdüğümüz müzakereler şu ilkeler etrafında şekillenmiştir: 1. Terörle mücadele edilecektir. 2. Sığınmacıların gönderilmesi için takvim işletilecektir. 3. Türk Devleti teşkilatlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

28 Mayıs seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğiz.

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