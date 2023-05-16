Sinan Oğan konuştu: 'O tarafı kazandıracağız'

Sinan Oğan'dan ABD basınına açıklama: 'O tarafı kazandıracağız'



Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda yüzde 5,2 oyla üçüncü olan Ata İttifakı adayı Sinan Oğan, CNN International'a konuştu.





Sözcü'nün aktardıklarına göre; CNN'den Becky Anderson’a konuk olan Oğan, şartlarının terörle mücadele ve sığınmacıların geri gönderilmesi olduğunu kaydederek “Ben Kürt karşıtı değil terör karşıtıyım” dedi. Sığınmacılara yönelik sert politikalarla ilgili soru üzerine “Amerikan polisi kaçak göçmenlere ne yapıyorsa biz de aynısını yapacağız” ifadelerini kullanan Oğan, şartları arasında Anayasa'nın ilk dört maddesinin değişmemesinin de yer aldığını söyledi.





Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda hangi adayı destekleyeceği yönündeki soruya Oğan, “İstişarelerimiz bir iki gün daha devam edecek. İstişare sonucunda karar vereceğiz. Ve bu kararı verdiğimizde de o tarafı kazandıracağız. Bu Erdoğan da olabilir, Kılıçdaroğlu da olabilir. Şu an netleşmiş bir kararımız yok” yanıtını verdi.









