Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan: Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak /14 Mayıs 2023 23:11

Sinan Oğan: Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak

Açıklama yapan Sinan Oğan, "Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak" dedi.

SHABER3.COM

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçim sonuçlarına yönelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak" diyen Oğan, "Türki milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar" ifadelerini kullandı.

Oğan şöyle konuştu:


İKİNCİ TUR, EN BAŞINDAN BERİ ÖNGÖRDÜĞÜMÜZ BİR ŞEYDİ: Uzun ve zorlu bir maratondu bizim için. Kısıtlı imkanlarla bu seçime girdik. ATA İttifakı olarak türlü türlü saldırılara maruz kaldık. Ancak biz hep plana sadık kaldık. İlk günden beri şunu ifade ediyorduk, bu seçimlerde HDP ve HÜDA PAR gibi terörle arasına mesafe koymayan partiler kilit olma hesabı yapıyor, Türk milliyetçileri olarak bu hesabı bozacağız dedik. Bizim ikinci tura kalmamızın çok kolay olmadığının farkındaydık. Seçimlerin ikinci tura kalacağı en başından beri öngördüğümüz bir şeydi. Biz Türk milliyetçilerini seçimin merkezine oturtmak için yola çıkmıştık. 

İKİNCİ TURUN BELİRLEYENİ OLACAĞIZ: Seçimler ikinci tura kalmış gözüküyor. Türki milliyetçileri ve Atatürkçüler ikinci turun belirleyeni olacaklar. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak ve bu süre boyunca milletimize, memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Şunu ya da bunu destekliyoruz asla demeyeceğiz. Biz ATA İttifakı'nı oluşturan partilerle istişareler yapacağız ve bu istişarelerin sonucunda bir karar vereceğiz. 

İNCE'YE YAPILAN BİZE DE YAPILMAK İSTENDİ: Son günlerde sanki biz bir pazarlığa girecekmişiz gibi lanse edildi. Biz Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değişmezliği, Madde 66, Türklüğün Anayasa'dan çıkarılma girişimlerinin karşısında set kurulması, 13 milyon mültecinin gönderilmesi, ekonomik krizin sebebi olan faiz sebep, enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi öne koyacağımız şartlar vardır. Bu şartlar olmadan ikinci aşamaya geçilmez. Bundan sonra ancak diğer meseleler konuşulacaktır. Muharrem İnce'ye yapılmak istenen linç girişimi bize yapılmak istendi. Gördüler ki Sinan Oğan ve ATA İttifakı'nın bu seçimlerde rolü onların da hayal ettiğinden çok daha önemliymiş. O sebeple de biz tüm milletimize bu seçimlerin hayırlara vesile olmasını hayal ediyoruz. Bizim tutunacağımız tavır kesinlikle milletimizden yana olacaktır, istişareden yana olacaktır. Sonuç ne olursa olsun, inanıyorum ki milletimizin faydasına olacaktır. İleriki saatlerde yine değerlendirmelerde bulunacağız
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