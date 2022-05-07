Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan: Soylu ile mahkemede hesaplaşacağız /07 Mayıs 2022 11:34

Sinan Oğan: Soylu ile mahkemede hesaplaşacağız

Eski MHP Milletvekili Sinan Oğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik sözleri nedeniyle dava açacağını söyledi. Oğan, "Soylu ile mahkemede hesaplaşacağız" dedi.

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Twitter'da bir sohbet odasında konuşan Oğan, "Biz Soros ile mücadele ederken bugün bizim ismimizi Soros ile yan yana getirmeleri içimizi acıtıyor" dedi.

Oğan'ın açıklaması şöyle:

"2011'de biz bunları ilk kez ifade etmeye başladık. Dönemin başbakanı Davutoğlu 100 bin kişilik bir sınır çizince biz bu konuyu dikkate aldık. TÜRKSAM'da bu konuyla ilgili çalışmalar vardır.

Ahmet Hakan bile artık sığınmacılar gelmesin diyor. Baktılar tabii pabuç pahalı. Sığınmacı sorunu bu iktidarın sonu olacak.

Soylu'nun bakana yakışmayacak üslupta sağa sola saldırması yerine "bir geri dönüş stratejisini oluşturduk" demesi lazımdı.

Deniyor ki 1 milyon Suriyeliyi geri göndereceğiz. İyi de her sene ortalama 1 milyon insa geliyor. Onları ne yapacaksınız. Öncelikle Türkiye'ye gelen sığınmacıları gelişini durdurmak lazım. İçişleri Bakanı'nın televizyonda millete hakaret etmekle olmaz. Bu arada kendisiyle mahkemede hesaplaşacağız. Burası dingonun ağırı değil. İnsanların annesine dil uzatacak kadar kimse alçalmamalıdır. Soylu'nun söylediği kelimeleri burada söylemekten ar ederim. Eğer ki bu ülkede adalet varsa ise bunun hesabını mahkemede verecektir."
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