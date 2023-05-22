Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan'a HÜDA PAR ile ilgili sözleri hatırlatıldı /22 Mayıs 2023 21:04

Sinan Oğan'a HÜDA PAR ile ilgili sözleri hatırlatıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın HÜDA PAR hakkındaki yorumlarını paylaşarak, "Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem" dedi.

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Yeniçağ'da yer alan habere göre ATA İttifakı'nın aday olarak gösterdiği Sinan Oğan'ın 2'nci turda Cumhur İttifakı adayı Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamasının ardından tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

"HİÇBİR TÜRK MİLLİYETÇİSİ HÜDA PAR'LA YAN YANA DURMAZ"

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından Oğan'ın 13 Mart'ta katıldığı bir programda HÜDA PAR ile ilgili ifadelerinin yer aldığı videoyu paylaşan Altaylı, "Kulağımla duymuş olmasam inanmazdım ama yine de şaşırdım diyemem" ifadesini kullandı.

Oğan o programda, "Hiçbir Türk milliyetçisi HÜDA PAR'la yan yana durmaz" ifadesini kullanmıştı.
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