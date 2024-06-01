Samanyolu Haber /Politika / Sinan Oğan'dan çarpıcı '14 Mayıs' itirafı: /01 Haziran 2024 21:35

Sinan Oğan'dan çarpıcı '14 Mayıs' itirafı:

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan, Çorum'da partisinin il başkanlığı binasının açılışı sırasında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Oğan, özellikle son 3 yılda uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bedelini tüm Türk milletinin ödediğini vurguladı.

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Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Sinan Oğan Çorum’da partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını yaptı, ardından ise gazetecilerin ülke gündemine ilişkin sorularını yanıtladı. Son 3 yılda uygulanan yanlış ekonomi politikalarının bedelini tüm Türk milletinin ödediğini vurguladı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Oğan, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme sürecine de değindi.

Oğan, "Sayın Kılıçdaroğlu ile de olumlu olarak anlaşsaydık ki biz bunu bir şeyin karşılığı olarak yapmayacaktık. Parlamento çoğunluğunu kendilerinde görseydik, HDP ile aralarında mesafe koyduklarını kendilerinde görseydik ve 22 yıla rağmen, hala cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci çıkmayıp birinci çıksaydı o zaman desteklerdik, niye desteklemeyelim" ifadelerini kullandı.

Oğan, konuşmasında şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Cumhur İttifakı'nı destekleme sürecinde şaibeli iddialar ortaya atıldı. Ekonomik bir destek aldınız mı" sorusuna ise Oğan şu yanıtı verdi:

"Şimdiki yaşadığımız ev 2020 yılında aldığımız benim Instagram hesaplarına baktığınızda oralarda paylaştığımız, her metrekaresinde emeğim olan bir yer. Maalesef ki insanlar, illa bir şey almanızı bekliyor. Yani hiçbir şey almadan da ülkenin istikrarı ve istikbali için de destek verebilirsiniz. Bir taraf diyor size cumhurbaşkanlığı yardımcılığı önerdi. Kabul etmediniz ki sayın Kılıçdaroğlu önerdi. Biz bir şeyin pazarlığını yaparak destek vermedik. Sayın Kılıçdaroğlu ile de olumlu olarak anlaşsaydık ki biz bunu bir şeyin karşılığı olarak yapmayacaktık. Parlamento çoğunluğunu kendilerinde görseydik, HDP ile aralarında mesafe koyduklarını kendilerinde görseydik ve 22 yıla rağmen, hala cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ikinci çıkmayıp birinci çıksaydı o zaman desteklerdik, niye desteklemeyelim."
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