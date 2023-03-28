Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ve Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan Ata İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, bugün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oğan, cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde kime destek vereceklerine ilişkin soruya şu yanıtı verdi:





“Seçim ikinci tura kalacak. Bu dörtlü yarışta, birinci turda bitirme ihtimali çok yüksek değil. Seçimin ikinci turu için iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Sonuçta dört adaydan ikisi ikinci tura kalacak, ikisi kalamayacak. Biz, biz olacağımızı düşünüyoruz. Varsayalım ki biz olmadık, o zaman ne yapacağız? Necdet Bey’e, Ümit Bey’e, Mehmet Bey’e soracağız. İttifakımızda diğer siyasi partilere soracağız. İmza verenlere, vatandaşlarımıza soracağız. O günkü kadrolara bakacağız. Millilik, yetkinlik durumuna bakacağız. Terörle iltisak ve terörden medet umma durumuna bakacağız. Ortak akılla karar vereceğiz. Ortak akıl bize şunu gösteriyor; cenneti vaat edemeyiz belki ama cehennemin kapılarını kapatmanın zamanı gelmiştir.





İkinci tura kalacaklardan birisi Cumhur veya Millet, ama ikincisi belli değil. Bakın, Ekrem İmamoğlu çıktığında, bir tane ilçe belediye başkanı, ‘Ne oldu, niye böyle bir şey yaşandı’ deniyor, değil mi? İstanbul’da yaşanan sürprizin daha büyüğünü Türkiye’de yapacağız. Gençler, bu seçim sonucuna karar verecek.”







“SAYIN ERDOĞAN, KORKMA. SANA SÖZ; SEN, PROMTER İLE KONUŞABİLİRSİN”



Oğan, “Eskiden, o rahmetle andığımız Demirellerin, Türkeşlerin, Ecevitlerin kullandığı dil ve üslupla bir televizyon tartışması yapılıyordu ya hadi gelin, o günlere dönelim. Hadi gelin, televizyon önünde tartışalım, konuşalım. Korkmayın, Sayın Erdoğan, korkma. Sana söz; sen, promter ile konuşabilirsin” diye konuştu.