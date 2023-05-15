Oğan'dan YSK'ya Yurtdışı oylar uyarısı

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Yüksek Seçim Kurulu'na "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz, gerekli tedbirleri alın!" diye seslendi.





Oğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yurtdışı oy sayım işlemlerinde birtakım manipülasyonların yapıldığı duyumunu alıyoruz. Oy sayım işlemleri sağlıklı bir ortamda yapılmıyor. YSK’yı uyarıyorum. Derhal gerekli tedbirleri alın ve oy sayım işlemlerinin hızlı bir biçimde yapılmasını sağlayın. Ayrıca yurt dışı oylarda yapılacak bir manipülasyon ile bir oldu bittiye müsaade etmeyiz. Ortamı germeyin. Bu iş ikinci tura kalmıştır." ifadesini kullandı.







