Samanyolu Haber /Gündem / Sınav görevli ücretleri güncellenecek /27 Haziran 2022 23:04

Sınav görevli ücretleri güncellenecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yönetimince yapıldığı belirtilen duyuruda, 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğinin açıklandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ÖSYM, 1 Temmuz'dan itibaren sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, bu yılın ikinci altı ayı için sınav görevli ücretlerinin güncelleneceğini ve bunun yıl sonuna kadarki sınavlarda geçerli olacağını bildirdi.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, 18-19 Haziran'daki 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) görev alan sınav görevli ücretlerinin 24 Haziran Cuma; Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarında görev alan görevli ücretlerinin de bugün hesaplara yatırıldığı belirtildi.

Açıklamada, sınav görevli ücretlerine ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"2022 yılının ilk altı ayı (Ocak-Haziran dönemi) için 2022 Ocak ayında belirlenen görevli ücretleri, 1 Ocak 2022'den bu zamana kadar gerçekleştirilen YKS dahil tüm sınavlarda (19 sınav) görev alan sınav görevlilerimize aynı tutarlar üzerinden ödenmiştir. 2022 yılı ikinci altı ayı (Temmuz-Aralık dönemi) için görevli ücretleri güncellenecek ve belirlenecek görevli ücretleri 1 Temmuz'dan itibaren yıl sonuna kadar uygulanacak sınavlarda geçerli olacaktır. Tüm sınav görevlilerimize katkıları ve emekleri için teşekkür ederiz."

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