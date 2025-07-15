Samanyolu Haber /Gündem / Sınav soru skaldalında gizli gerçekler ortaya saçıldı /15 Temmuz 2025 18:00

Sınav soru skaldalında gizli gerçekler ortaya saçıldı

719 birincinin çıktığı LGS'de sınav skandalı büyüyor. Sınav sorularının İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Malatya ve Diyarbakır’da WhatsApp’tan organize bir yapıyla dolaşıma sokulduğu öne sürüldü.

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Liselere Giriş Sınavı’nda (LGS) yeni şaibe iddialarını ortaya koyan CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, soruların İstanbul, Bursa, Adana, Ankara, Malatya ve Diyarbakır’da sınav günü WhatsApp’tan organize bir yapıyla dolaşıma sokulduğunu öne sürdü.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, şöyle konuştu:

“Bu yıl sınava 963 bin 142 öğrenci girdi. 719 çocuk tam puanla birinci oldu. 5 bine yakın öğrencinin 1 ya da 2 yanlışla sınavı bitirdiği konuşuluyor. Bakan Yusuf Tekin, karartma yaptığı için sonuçları bilemiyoruz.”

Özçağdaş iddiaları ise şu şekilde tek tek sıraladı:

-Bursa’da WhatsApp gruplarında sınav soruları paylaşıldı. Bakan, ‘Sınav bittikten sonra oldu’ dedi.
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