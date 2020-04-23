Samanyolu Haber /Gündem / 'Sınavlar stadyumda yapılabilir' sinyali /23 Nisan 2020 21:09

'Sınavlar stadyumda yapılabilir' sinyali

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS'nin online yapılmayacağını, ancak Güney Kore'deki açık havada yada stadyumlarda yapılabileceğini söyledi. Selçuk önceliklerinin sağlık olduğunu da sözlerine ekledi.

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Selçuk, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı. Selçuk'un açıklamaları şöyle; 

Çocukların biraz harekete yöneltmek ve coşturmak bizim vazifemiz. Biz Bakanlık olarak çocukların hizmetindeyiz. Onlarla olan bağımız çok fazla resmiyet kaldırmaz.

Birçok kişi tekrar tekrar soruyor. Bizim vazifemiz bin kere cevap vermek. Biz istiyoruz ki bir an önce okullar açılsın. Çocuklarımız öğretmenlerine kavuşsunlar. Türkiye'deki ve dünyadaki gidişatı takip ediyoruz. Bir takım açıklamalar var bu açıklamaları da göze alarak bazı hazırlıklar yapıyoruz. 

Telafi eğitimini bütün olarak ele alıyoruz. Okullar diyelim ki Mayıs'ta Haziran'da açıldı bir programımız var. Nasıl ve ne kadar bir süre de yapabiliriz diye hesaplamalar yaptık. Bu aylarda imkanımız olursa telafiye başlayacağız. Olmazsa başka ayrı bir programda düzenledik. Uzaktan eğitimin daha sonraki dönem eğitimini de içerecek şekilde çalışmalarımız devam ediyor. 

Birinci dönem notlarının ele alındığı bir süreç olacak. Önümüzdeki süreçte telafi eğitimi ne zaman olacağı şeklinde bazı somut açıklamalarını yapma dönemine de gelmiş bulunuyoruz. 

Bakan Selçuk, LGS ile ilgili, "Güney Kore'deki gibi stadlarda ya da açık havada sınav olma gibi durum olabilir mi?" sorusuna şu şekilde cevap verdi; 

Tabii ki de olabilir. Mümkünse zamanında eğer mümkün olmazsa en kısa zaman içerisinde bu sınavı yapmak istiyoruz. Online olmamak şartıyla öncelik sağlık olarak belli düzenlemelerle bu sınavı yapabiliriz. Bunlarla ilgili çalışmalarımız da yaptık. Bunun değerlendirilmesi yapılır. Farklı uygulamalara da açığız. 

Velilerimize tavsiyemiz, güzel hatıralar oluşturacak şekilde bugünleri güzel anacağımız bir fırsata çevirirlerse elbette mutlu oluruz. İnşallah bayrama da güzel sağlıklı sıhhatli kavuşuruz. 
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