Samanyolu Haber /Gündem / Sincan Cezaevi yönetimi özgürlüğü gasp ediyor: Gerekçesi 'koğuş arkadaşları ile iyi geçinmek' /02 Ağustos 2022 10:09

Sincan Cezaevi yönetimi özgürlüğü gasp ediyor: Gerekçesi 'koğuş arkadaşları ile iyi geçinmek'

Sincan Cezaevi’nde ‘koğuş arkadaşlarıyla iyi geçindiği’ gerekçesiyle tutuklulara ‘denetimli serbestlik’ hakkı tanınmadığı ileri sürüldü.

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Gazeteci Sevinç Özarslan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre bir takipçisi kendisine şu mesajı yazdı: “Bu mesajı size görüş yolunda yazıyoruz. Lütfen Sincan CİK’in denetimli serbestliği vermediğini gündeminize alır mısınız? Gerekçesinin de koğuş arkadaşlarıyla iyi geçinmek olduğunu duydunuz mu?”



Yatarını dolduran binlerce tutuklu, cezaevi yönetimlerinin keyfi kararları nedeniyle ‘denetimli serbestlik’ hakkından faydalanamıyor. Denetimli serbestlik yasası, kişinin ailesiyle bağlarını sürdürebilmesi ve dış dünyayla uyum sağlayabilmesi gerekçesiyle çıkartılmış bir yasa. Hükümlü cezasını cezaevinde infaz ederken koşullu salıverilmesine belli bir süre kalınca (1 yıl) tahliye edilerek dışarıda sosyal hayat içerisinde denetim altında tutuluyor. Ancak özellikle güncel davalarda cezaevi yönetimleri, tutukluların bu haklarını bile kullanmasına izin vermiyor.
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