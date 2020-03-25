"Sincan Cezaevi'nde 70 yaşında bir kişinin testi pozitif çıktı"

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Sincan Cezaevi'nde 70 yaşında bir vatandaşın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi. Gergerlioğlu, "2 haftadır konunun aciliyeti için çırpınıyoruz, geçiştiren açıklamalar duyuyoruz" dedi.





T24'te yer alan habere göre Gergerlioğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada Sincan Cezaevi'nde 70 yaşında bir vatandaşın Koronavirüs testinin pozitif çıktığının bakanlığa bildirildiğini duyururken, şu ifadeleri kullandı:





"Sincan cezaevinde, maalesef... 70 yaşında bir vatandaş Korona + L 2 C9 koğuşunda Müdür bakanlığa bildirmiş 2 haftadır konunun aciliyeti için çırpınıyoruz, geçiştiren açıklamalar duyuyoruz."





İnfaz paketi çalışmaları hızlandırılmıştı





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle cezaevlerinde bazı önlemler aldıklarını açıklamasına rağmen kamuoyundan tepki yükselmiş, neredeyse 150 bin tutuklu ve hükümlünün infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkarılması için çalışmalar hızlandırılmıştı.

AKP ve MHP'nin uzun süredir üzerinde çalıştığı infaz paketinin taslağına göre, terör suçları, kasten öldürme suçu ve örgütlü suçlarda indirim öngörülmüyor. Ancak, cinsel suçlar ve uyuşturucu ticareti gibi konularda, 3/4'lük koşullu salıverilme oranı 2/3'e indiriliyor.





Cezaevlerinde ne gibi önlemler alındı?





Adalet Bakanı Gül, 13 Mart'ta infaz kurumlarında salgına karşı alınan önlemleri açıklarken, açık ve kapalı tüm cezaevlerinde görüşlerin 2 hafta ertelendiğini belirtmişti. Koğuşlardaki sosyal aktivitelere de sınırlandırma getirdiklerini açıklayan bakan, ilk günden itibaren tüm önlemleri aldıklarını söylemişti.





Gül, şu ifadeleri kullanmıştı:





"Ceza infaz kurumuna girmeden önce ilk kabul raporlarıyla birlikte hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumuna alınmaması, sağlık muayenesinden geçip tedavileri yapıldıktan sonra alınması söz konusu. İlk kabul raporunda solunum yolu enfeksiyonu olmadığını gösteren sağlık raporları olanların belirli bir alana alınacaktır. 14. günün sonunda diğer sınırlı alanlara aktarılması sağlanacak. Ceza infaz kurumundan ayrılıp tekrar infaz kurumuna dönenler için aynı usüllere tabi tutulmuştur.





"Açık ve kapalı tüm cezaevlerinde görüşler 2 hafta ertelendi. Zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla görüşmelerin yapılması uygun mülahaza edilmiştir. 2 hafta sonrasında bilim kurulunun tavsiyesi doğrultusunda yeni bir karar verilecektir. Yabancı uyruklu yurt dışından gelenlerin yapmak istediği ziyareteler süresiz ertelenmiştir.





"Açık cezaevinde kalanların izin hakları ertelenmiştir. İzin hakları 2 hafta sonra tekrar verilecektir. Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odaları da 2 hafta süreyle ertelenmiştir. Aynı koğuş içinde bulunan mahkumların sosyal aktiviteleri devam edecek diğer koğuşlardaki mahkumlarla ortak aktiviteleri 2 hafta boyunca ertelenmiştir.





"İki hafta süreyle -güvenlik ve hastalık durumları dışında- nakiller ertelenmiştir. Duruşma ve tüm diğer adli işlemler konusunda ivedi özelliği bulunmayan durumlarda ertelenmesi yargı mensuplarının takdirine bırakılmıştır. Adliye hizmetlerinin belli bir süre ertelenmesi burada bir önlem olarak ortaya çıkmıştır. Tüm bu tedbirler halkımızın müsterih olması adın alınan önlemlerdir."