Samanyolu Haber /Gündem / Sincan Cezaevinde tutuklulara etkin pişmanlık dayatması: Kabul etmeyene tahliye yok /08 Aralık 2021 12:12

Sincan Cezaevinde tutuklulara etkin pişmanlık dayatması: Kabul etmeyene tahliye yok

Ankara Sincan Cezaevinde tutuklulara etkin pişmanlık dayatması raporlara da yansıdı. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin hazırladığı raporda, etkin pişmanlığı kabul etmeyenlerin şartlı tahliyeden yararlandırılmadığı tespiti yer aldı.

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AKP Türkiye’sinde cezaevlerinde insan hakları ihlallerine her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) Sincan Kapalı Cezaevi’ne yaptığı ziyaret sonrasında yayımladığı rapor, etkin pişmanlığı kabul etmeyenlerin şartlı tahliyeden yararlandırılmadığı ortaya koydu.

KABUL ETMEDİKLERİ İÇİN TAHLİYE EDİLMEDİLER
ÇHD’nin raporuna göre cezaevi izleme kurulu tarafından şartlı tahliyeden faydalanmak isteyen hükümlülere pişmanlık dayatmasında bulunulduğu, kabul etmeyenlere iyi halli olmadığı gerekçe gösterilerek bu hakkın verilmediği öne sürüldü. Tahliye olmayı bekleyen üç siyasi mahkûmun bu sebeple tahliye olamadığının ifade edildiği raporda, pişmanlık dayatmasının amacının psikolojik baskı ve ıslah etmek olduğu belirtildi.

DİLEKÇELERE CEVAP VERİLMİYOR
Raporda tutukluların talep ve şikâyetlerini belirttikleri dilekçelere kimi zaman cevap verilmediği, dilekçelerin kaybolduğunun söylendiği, yanıtlanan dilekçelerdeki taleplerin de genellikle reddedildiği ve bu ret kararlarının gerekçesiz olduğunu yer aldı.

YEMEK PORSİYONLARI AZALTILDI
Yemeklerin porsiyonlarının küçüldüğü, kantindeki fiyatların çok yüksek olduğu, kadın tutsakların birçok temel ihtiyaçlarına ulaşamadığına raporda yer verildi.

ZİYARETÇİLERE GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILIYOR
BirGün’den Nisa Küçük’ün haberine göre raporda, görüşmeci olarak ziyarete gelmek isteyenlere güvenlik soruşturması yapıldığı da belirtildi. ÇHD, bazen aylar süren güvenlik soruşturmalarının dayanağı ve uygulanan kriterlerin belirsiz olduğunu kaydetti.
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