"Sincan Cezaevi'nden en az 500 kişi Diyarbakır, Van ve Erzurum cezaevlerine sürgün edildi"

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında cezaevindeki hak ihlallerine ve şüpheli ölümlere dikkat çekti.







Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde vefat eden 20 yaşındaki Şervan Can Güder'in ölümünün şüpheli olduğunu belirten HDP’li vekil, "Hem şüpheli ölümle ilgili hem de hastaneden mezarlığa kadar cenaze aracı neden verilmediğine dair tatminkar bir açıklama yapılması gerektiğinin altını çiziyorum" şeklinde konuştu.





"MAHPUSA CEZA ÇEKTİRİLİRKEN, YAKINLARI DA TAŞINMAK ZORUNDA KALIYOR"







“Cezaevlerinde hak ihlalleri devam ediyor" diyen Gergerlioğlu, bazı cezaevlerinde sorunlar yaşandığını belirterek, bunlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.





Ankara’da bulunan Sincan Cezaevi'nde sürgünler yaşandığını açıklayan Gergerlioğlu, "Sincan Cezaevi'nden 500 kişi Diyarbakır, Van, Erzurum cezaevlerine sürgün edilmiş nakledilmek suretiyle. Bu gerçekten çok üzücü bir durum. Mahpusa bir ceza çektiriyorsun fakat yakını Ankara'da oturuyor, Sincan'a gidip ziyaret ediyor sen onu kalkıp Van'a sürüyorsun. Bu insanlar, yıllardır oturdukları evlerden Van, Erzurum, Diyarbakır'a taşınmak zorunda kalıyorlar. En az 500 kişi şu ana kadar nakledildi” açıklamasını yaptı.