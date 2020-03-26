Sincan’da korona semptomlu tutuklular hücreye atılıyor: Burada bağıra bağıra öleceksiniz!

Bold Medya'da yer alan habere göre Sincan Kadın Kapalı Cezaevi T tipi E2 koğuşunda tutuklu bulunan A. adlı bir kadın, 3-4 yaşlarındaki oğlu E. ile birlikte hücreye atıldı.





BENİ BIRAKIN!

Tutuklu yakını anne, “Durumları şu anda çok kötü. Kızımın koğuşundaki bir kadın hasta olmuş. Küçük çocuğu vardı. Çocukla birlikte kadını tek kişilik hücreye almışlar. O çocuk hücrede sabahtan akşama kadar beni bırakın diye bağırıyormuş. Annesi çocuğu herhangi bir yere gönderemiyormuş, görüş yasağı var. Kadın ateşlendiği için tecrite almışlar. İki gün önce olmuş bu olay. Kızım telefonda anlattı.” dedi.





PSİKOLOJİK İŞKENCE

Aralık 2019’dan bu yana Sincan’da tutuklu olan kızının da çok kötü olduğunu, psikolojik baskı altında bulunduklarını ağlayarak söylediğini belirten anne, “Gardiyanlar önlem almıyorlarmış. Burada bağıra bağıra öleceksiniz. Hiçbir şekilde sağ çıkamayacaksınız demişler. Bunu yazın. Psikolojik işkence uyguluyorlar. Kızım da ağlaya ağlaya konuştu. Biz de artık dayanamıyoruz. Psikolojik baskı altındayız, dedi.” ifadelerini kullandı.





Hücreye atılan A.’nın solunum sıkıntısı çektiği halde hastaneye sevk edilmediği belirtiliyor.