Sincan’daki tutuklular ,doğudaki cezaevlerine naklediliyor

Ankara Sincan, İstanbul Silivri gibi büyük cezaevlerinde bulunun tutuklular başka şehirleri naklediliyor. Ailelerinin de bilgisi dışında ve ivedilikle yapılan bu nakillerin nedeni anlaşılamadı. Tutukluların ailesinden uzak yerlere nakledilmesinin yeni mağduriyetlere yol açmasından endişeleniliyor.





BÜYÜK CEZAEVLERİ BOŞALTILIYOR

Avukat Vural Ergül, 4 büyük cezaevinde tutuklu bulunan yüzlerce asker hükümlünün Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da bulunan cezaevlerine nakledilmeye başlandığını öne sürdü. Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “4 büyük cezaevinden yüzlerce asker hükümlü Doğu ve Güney Doğu Anadolu cezaevlerine naklediliyor. Henüz ailelere konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Avukatların resmi başvurularına yarından itibaren yanıt verilmesini umuyoruz” dedi.



