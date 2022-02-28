Samanyolu Haber /Gündem / Sincan’daki tutuklular ,doğudaki cezaevlerine naklediliyor /28 Şubat 2022 12:29

Sincan’daki tutuklular ,doğudaki cezaevlerine naklediliyor

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki cezaevlerindeki aralarında general ve albay rütbesindeki eski askerlerin Doğu ve Güneydoğu’daki ceza infaz kurumlarına sevkedildiği öğrenildi. Adalet Bakanlığının talimatıyla yapılan sevkler konusunda avukatlara ve ailelere bilgi verilmiyor.

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Ankara Sincan, İstanbul Silivri gibi büyük cezaevlerinde bulunun tutuklular başka şehirleri naklediliyor. Ailelerinin de bilgisi dışında ve ivedilikle yapılan bu nakillerin nedeni anlaşılamadı. Tutukluların ailesinden uzak yerlere nakledilmesinin yeni mağduriyetlere yol açmasından endişeleniliyor.

BÜYÜK CEZAEVLERİ BOŞALTILIYOR
Avukat Vural Ergül, 4 büyük cezaevinde tutuklu bulunan yüzlerce asker hükümlünün Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da bulunan cezaevlerine nakledilmeye başlandığını öne sürdü. Ergül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “4 büyük cezaevinden yüzlerce asker hükümlü Doğu ve Güney Doğu Anadolu cezaevlerine naklediliyor. Henüz ailelere konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmış değil. Avukatların resmi başvurularına yarından itibaren yanıt verilmesini umuyoruz” dedi.

YENİ MAĞDURİYETLERE YOL AÇACAK
Tutukluların ailelerinin yaşadığı illere uzak cezaevlerine nakledilmesi büyük mağduriyetlere yol açıyor. Birçok aile, uzak cezaevlerine nakledilen yakınlarının ziyaretlerine gidemezken, gidenler de başta trafik kazası olmak üzere birçok olumsuz durumla karşılaşıyor. Ailesi, Giresun’dan Mardin’de tutuklu bulunan KHK’lı öğretmen Burak Aydın’ı ziyarete giderken kaza geçirmiş ve aileden 4 kişi yaşamını yitirmişti.


15 TEMMUZ ÖNCESİNDE DE BOŞALTILMIŞTI
Bugünlerde yapılmaya başlanan büyük cezaevlerinin boşaltılmasına yönelik çalışmalar daha önce 15 Temmuz öncesinde de yapılmıştı. Büyük illerdeki cezaevlerinin nakillerle boşaltılması, ekonomik kriz nedeniyle sürekli oyları gerileyen AKP Hükumeti’nin yeni operasyonlar yapacağı iddialarını gündeme getirdi.


CEZAEVLERİ KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKARILIYOR
AKP iktidarı, son yıllarda yeni cezaevi yapımına hız verdi. 252 bin olan cezaevi kontenjanının 500 bine çıkarılacağı belirtiliyor. Hükumet, 36 yeni cezaevi inşaatı için 2022 bütçesinde 2 milyar liraya yakın kaynak ayırdı. Kapasitesinin üzerinde tutuklunun bulunduğu cezaevlerinde 8 kişilik koğuşlarda 32 ve üzeri tutuklu barındırılıyor.
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