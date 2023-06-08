Sincan'da Dünya'nın en derin çukurlarından birini kazıyor: Çin'in amacı ne?

Tamamlandığında, üst üste yığılmış 33 Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olacak derinlikteki kazının 450 gün sürmesi planlanıyor.







Yer kabuğuna açılan delik, 10 kıtasal tabakadan geçerek 145 milyon yıl önce oluştuğu varsayılan Kretase Sistemi'ne kadar uzanacak.







Pekin Üniversitesi'nden araştırmacı Quanyou Liu'ya göre kazı yoluyla, milyonlarca yıl önce oluştuğu varsayılan devasa bir petrol yatağına ulaşmak mümkün.







Zaten Sincan bölgesi de barındırdığı zengin enerji rezervleriyle biliniyor...





İKİ BİN TON EKİPMAN...



Çin hükümeti, proje için matkap uçları ve sondaj boruları da dahil olmak üzere bölgeye yaklaşık iki bin ton ekipman ve alet sevk etti.







Sondaj için gerekli ekipmanın, 200 santigrat derece sıcaklık ve yüzeyde olduğundan bin 300 kat daha yüksek seviyede atmosfer basıncına dayanması gerekecek.







Çinli bilim insanları bu proje ile deprem ve volkanik faaliyetler gibi doğal afetlerin belirlenmesine yardımcı olacak yeni yetenekler geliştirmeyi de umuyor.







DÖRT STRATEJİK HEDEFTEN BİRİ: DERİN DÜNYA



Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülkedeki bilim camiası için "dört stratejik sınır" belirlemiş ve bunlardan biri de "derin Dünya" olmuştu.







Çinli uzmanlar, jeolojik araştırmalara odaklanmanın esas olarak Çin'in mineral, metal, petrol ve doğal gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltma ihtiyacından kaynaklandığını söylüyor.







Çin Mühendislik Akademisi'nden bir akademisyen olan Sun Jinsheng ise projenin zorluğunu, "İki ince çelik kablo üzerinde ilerleyen büyükçe bir kamyona" benzetiyor.







TOPRAĞIN DERİNLİKLERİNDE YAŞAM



Öte yandan, bilim insanları kazıyla birlikte ayrıca, toprağın derinliklerinde yaşam izlerine rastlayabileceklerine dair de ciddi umutlar taşıyor.







Zira geçmişte yapılan kazılarda, yerin yaklaşık 6 bin 5 metre derinliğinde, beklemedik miktarlarda su ve hidrojenin yanı sıra "tek hücreli plankton fosillerine" rastlanmıştı.







Mikroskobik organizmalar olan planktonların, suda veya havada bulunduğu biliniyor.







BUGÜNE DEK YAPILAN EN DERİN SONDAJ



Bugüne dek yapılan en derin sondaj olan "Kola" derin sondajı, Sovyetler Birliği döneminde, Rusya'nın kuzeyindeki Kola Yarımadası'nda yapıldı ve 12 bin 262 metre derinliğe inildi.







Katar yarımadasında yer alan Al Shaheen Petrol Sahası'ndaki sondaj ise halen devam ediyor ve 12 bin 290 metreye inilmesi hedefleniyor...

