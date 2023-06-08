Samanyolu Haber /Dünya / Sincan'da Dünya'nın en derin çukurlarından birini kazıyor: Çin'in amacı ne? /08 Haziran 2023 17:44

Sincan'da Dünya'nın en derin çukurlarından birini kazıyor: Çin'in amacı ne?

Çin Ulusal Petrol Şirketi, ülkenin kuzeybatısındaki Sincan (Xinjiang) Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Taklamakan Çölü'nde, 11 bin 100 metre derinliğe inmeyi hedefleyen bir sondaj projesi başlattı.

SHABER3.COM

Tamamlandığında, üst üste yığılmış 33 Eyfel Kulesi'ne eşdeğer olacak derinlikteki kazının 450 gün sürmesi planlanıyor.

Yer kabuğuna açılan delik, 10 kıtasal tabakadan geçerek 145 milyon yıl önce oluştuğu varsayılan Kretase Sistemi'ne kadar uzanacak.

Pekin Üniversitesi'nden araştırmacı Quanyou Liu'ya göre kazı yoluyla, milyonlarca yıl önce oluştuğu varsayılan devasa bir petrol yatağına ulaşmak mümkün.

Zaten Sincan bölgesi de barındırdığı zengin enerji rezervleriyle biliniyor...

İKİ BİN TON EKİPMAN...
Çin hükümeti, proje için matkap uçları ve sondaj boruları da dahil olmak üzere bölgeye yaklaşık iki bin ton ekipman ve alet sevk etti.

Sondaj için gerekli ekipmanın, 200 santigrat derece sıcaklık ve yüzeyde olduğundan bin 300 kat daha yüksek seviyede atmosfer basıncına dayanması gerekecek.

Çinli bilim insanları bu proje ile deprem ve volkanik faaliyetler gibi doğal afetlerin belirlenmesine yardımcı olacak yeni yetenekler geliştirmeyi de umuyor.

DÖRT STRATEJİK HEDEFTEN BİRİ: DERİN DÜNYA
Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, 2021'de yaptığı bir konuşmada, ülkedeki bilim camiası için "dört stratejik sınır" belirlemiş ve bunlardan biri de "derin Dünya" olmuştu.

Çinli uzmanlar, jeolojik araştırmalara odaklanmanın esas olarak Çin'in mineral, metal, petrol ve doğal gaz ithalatına olan bağımlılığını azaltma ihtiyacından kaynaklandığını söylüyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nden bir akademisyen olan Sun Jinsheng ise projenin zorluğunu, "İki ince çelik kablo üzerinde ilerleyen büyükçe bir kamyona" benzetiyor.

TOPRAĞIN DERİNLİKLERİNDE YAŞAM
Öte yandan, bilim insanları kazıyla birlikte ayrıca, toprağın derinliklerinde yaşam izlerine rastlayabileceklerine dair de ciddi umutlar taşıyor. 

Zira geçmişte yapılan kazılarda, yerin yaklaşık 6 bin 5 metre derinliğinde, beklemedik miktarlarda su ve hidrojenin yanı sıra "tek hücreli plankton fosillerine" rastlanmıştı. 

Mikroskobik organizmalar olan planktonların, suda veya havada bulunduğu biliniyor.

BUGÜNE DEK YAPILAN EN DERİN SONDAJ
Bugüne dek yapılan en derin sondaj olan "Kola" derin sondajı, Sovyetler Birliği döneminde, Rusya'nın kuzeyindeki Kola Yarımadası'nda yapıldı ve 12 bin 262 metre derinliğe inildi.

Katar yarımadasında yer alan Al Shaheen Petrol Sahası'ndaki sondaj ise halen devam ediyor ve 12 bin 290 metreye inilmesi hedefleniyor...
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sincan'da Dünya'nın en derin çukurlarından birini kazıyor:... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:52:51