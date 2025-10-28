Sındırgı depreminde 4 bina yıkıldı, can kaybı yok!

Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul, İzmir Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedildi.





'25 YAPI HASARI İHBARI YAPILDI'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'daki depreme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 25 yapı hasarı ihbarı alındığını açıkladı. Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:





"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."





SAĞLIK BAKANI: 19 YARALININ 4'Ü TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada direkt olarak depremde yaralanan kimsenin olmadığını, ikincil sebeplerden ise yaralanan 19 kişiden 4'ünün taburcu edildiğini söyledi.





"2-3 BİNADA YIKILMA VAR"

Halk TV'de Kürşat Oğuz'un "Rota" programına telefonla bağlanan Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak, "Aktaş mahallemizde 6.1 şiddetinde yüzeye yakın bir deprem gerçekleşti. Şu an için kendi tespit ettiğimiz 2-3 binada yıkılma var. Şu ana kadar bize gelen bir can kaybı yok ama ilçede bir panik havası hakim. Onunla ilgili bir tespit çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.





"BELEDİYEMİZİN SOL TARAFINDAKİ BİNA YIKILDI"

Serkan Sak, "Size konuşurken elektrikler henüz şimdi geldi. Belediyemizin sol tarafındaki binada yıkılma var. Orada yıkılan binada herhangi bir can kaybı olmadı. Şu ana kadar bize gelen bir can kaybı bilgisi gelmedi. Belediye ekiplerimizle birlikte durum tespiti yapmaya çalışıyoruz. Can kaybımız yok ama tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Yıkım kararı verilen binalardan bir kaç tanesinin yıkıldığı görülüyor" ifadelerini kullandı.





3 BİNA 1 DÜKKAN YIKILDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, telefonla bağlandığı canlı yayında 3 bina ve 1 dükkanın yıkıldığını söyledi. Yerlikaya herhangi bir can kaybının olmadığını da ifade etti.





"BİRKAÇ NOKTADA YIKIM VAR"

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sındırgı'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini anımsattı.





AFAD ve ilgili kurumların tüm ekipleriyle saha taramalara başladığını belirten Ustaoğlu, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadesini kullandı.





Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, ilçedeki saha tarama faaliyetlerinin devam ettiğini dile getirerek, "Şu an birkaç noktada yıkım var. Şu ana kadar can kaybı tespit etmedik, tarıyoruz. Köylerden şu an için olumsuz bir haber gelmedi. Sahadaki tarama faaliyetlerimiz devam ediyor." dedi.





Daha sonra farklı bir açıklama yapan Ustaoğlu, can kaybı olmadığına yönelik bilgiyi yineledi.





Sındırgı'nın Kırsal Gölcük Mahallesi Muhtarı Emin Bardak ise mahallede ilk belirlemelere göre şu anda yıkılan bir yerin bulunmadığını bildirdi.





Kızılgür Mahallesi Muhtarı Fatih Şahan da deprem nedeniyle mahallelerinde bir sorunun yaşanmadığını söyledi.





İZMİR VE MANİSA VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Süleyman Elban, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğünde bir depremle ilgili, İzmir'de şu ana kadar herhangi olumsuzluk tespit edilmediğini, bölgede tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.





Vali Elban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin İzmir'de de hissedildiğini belirtti.





Elban, şu ifadelere yer verdi:





"Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, bölgede tarama çalışmaları aralıksız sürmektedir. Tüm ekiplerimiz teyakkuz halindedir."





Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulunan Elban, "Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.





Manisa Valiliği ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremin Manisa'da da hissedildiğini bildirdi.





Paylaşımda, "Deprem sonrası Valiliğimiz Kriz Merkezi koordinasyonunda ekiplerimiz hızlıca saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.