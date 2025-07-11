Samanyolu Haber /Gündem / Sinek avlayan havalimanı için vatandaş müteahhitlere 160 milyon TL daha ödeyecek! /11 Temmuz 2025 09:45

Sinek avlayan havalimanı için vatandaş müteahhitlere 160 milyon TL daha ödeyecek!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya'da "Yap-İşlet-Devret" modeliyle yapılan Zafer Havalimanı'nın 2025 yılının ilk 6 ayında da zarar etmeye devam ettiğini açıkladı. Yavuzyılmaz “Hazinenin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 3.395.906 Euro. Güncel kurla 159 Milyon 709 Bin Lira. Bunun adı kamu kaynağının hortumlanmasıdır!” diyerek tepki gösterdi.

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CHP’li Deniz Yavuzyılmaz Belgelerle Açıkladı! Yolcusuz Havalimanına Hazine’den 160 Milyon Akacak! İlk 6 Ayda Yine Boş Kaldı
CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kütahya’daki Zafer Havalimanı’nda yolcu garantilerinin yine tutturulamadığını belirterek, kamu kaynaklarının ciddi zarara uğratıldığını açıkladı. “Yap-İşlet-Devret” (YİD) modeliyle inşa edilen havalimanına 2025 yılının ilk altı ayında garanti edilen yolcu sayısının yalnızca yüzde 2’si kadar yolcu geldiği bildirildi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2025’in ilk altı ayında havalimanına 658 bin 866 yolcu garantisi verildiğini, ancak gerçekte yalnızca 18 bin 686 kişinin havalimanını kullandığını ifade etti.

HAZİNE 39 MİLYON EURO ÖDEME YAPACAK
Bu büyük fark nedeniyle, devlete ait Hazine'nin işletmeci firmaya 3,39 milyon euro (yaklaşık 159 milyon 709 bin TL) ödeme yapacağını vurguladı.

Yavuzyılmaz, “AK Parti’nin vatandaşın dikkatinden kaçırmaya çalıştığı gerçekler” başlığıyla yaptığı paylaşımda, Sayıştay raporları ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine dayanarak şu bilgileri paylaştı:

Garanti edilen yolcu sayısı (2025 ilk 6 ay): 658.866

Gerçekleşen yolcu sayısı: 18.686

Hata oranı: %97,16

Devletin şirkete yapacağı garanti ödemesi: 3.395.906 Euro

Güncel döviz kuru ile karşılığı: 159.709.000 TL

Zafer Havalimanı’nın 50 milyon euroya mal olduğunu belirten Yavuzyılmaz, havalimanının kamuya 2044 yılında devredileceğini, bu tarihe kadar yapılacak toplam garanti ödemesinin ise 208 milyon euroyu bulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Sözleşme gereği garanti ödemelerinin yalnızca giden yolcu sayısı üzerinden hesaplandığını hatırlatan Yavuzyılmaz, “Bu tablo, kamu kaynaklarının etkisiz bir biçimde harcandığının açık göstergesidir” dedi.

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