Samanyolu Haber /Dünya / Singapur, daha önce uyguladığı Çin aşısını 'yok farz etme kararı' aldı /08 Temmuz 2021 09:23

Singapur, daha önce uyguladığı Çin aşısını 'yok farz etme kararı' aldı

Singapur, Sinovac aşısının toplam aşılama sayısından düşürüleceğini açıkladı. Yetkililer karar gerekçe olarak aşının özellikle Delta varyantına karşı yeterince etkili olmamasını gösterdi.

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Singapur Sağlık Bakanı Ong Ye Kung düzenlediği basın toplantısında "Elimizde Sinovac'ın Delta varyantına karşı enfeksiyonları ve ağır hastalıkları önlemede ne derece etkili olduğu hakkında fikir verecek tıbbi ve bilimsel bilgi ya da veri yok" diye konuştu.

Bu kararla birlikte ülkedeki Covid-19'a karşı yürütülen ulusal aşılama programında kullanılan Moderna ve Pfizer/BioNTech aşıları sayılacak. Bugüne kadar 3 milyon 700 binden fazla kişiye bu iki aşıdan en az bir doz yapıldı. Bu rakam ülke nüfusunun yüzde 65'ine denk geliyor. 2 milyon 200 bin kişiye ise bu aşıların iki dozu da vuruldu.

Singapur 9 Ağustos'a kadar nüfusunun üçte ikisinin tamamen aşılanmasını hedefliyor.

DSÖ'nün onayının ardından CoronaVac'a izin verildi

Singapur, Dünya Sağlık Örgütü'nün onayı üzerine haziran ayı ortasından bu yana bazı özel kliniklerde Sinovac Biotech tarafından üretilen CoronaVac aşısının yapılmasına izin veriyor.

3 Temmuz itibarıyla ülkede 17 binden fazla kişinin bir doz CoronaVac aşısı olduğu, ilk etapta aşıya olan yoğun ilginin son dönemde hız kestiği belirtiliyor. Singapur 200 bin CoronaVac aşısı stoklamıştı.

Singapur Tıp Hizmetleri Dörektörü Kenneth Mak geçen ay yaptığı açıklamada CoronaVac aşısı kullanan diğer ülkelerde, aşılana kişilerin virüsü kaptığına dair kanıtlar bulunduğunu ve bunun önemli bir risk oluşturduğunu kaydetmişti.

Ülkede CoronaVac aşısı olanların bazı mekanlara ve etkinliklere katılmadan önce koronavirüs testi yaptırması isteniyor. Bu durum aşılama programında kullanılan diğer aşıları yaptıranlar için uygulanmıyor.

Çok daha bulaşıcı olan Delta varyantı, mayıs ayında Singapur haavalanında tespit edilmesinden bu yana ülkede Covid-19'a yol açan koronavirüsün en baskın türü haline geldi. Hükümet artan vakaları önlemek için sosyal toplanma ve kamusal aktivitelere yönelik kuralları sıkılaştırıken bazı kısıtlamalarda ise yumuşama getiriyor.

Dünya çapında en az ölümün yaşandığı ülkelerden biri olan Singapur'da salgının başından bu yana toplam vaka sayısının yalnızca 62 bin 652 olduğu bildirildi, 36 kişi virüs dolayısıyla hayatını kaybetti.
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