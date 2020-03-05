Samanyolu Haber /Dünya / Singapur'dan yeni THY açıklaması /05 Mart 2020 11:58

Singapur'dan yeni THY açıklaması

Singapurlu yetkililer, içinde yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) taşıyan bir hasta bulunduğu tespit edilen Türk Hava Yolları uçağının İstanbul'a yolcusuz bir şekilde geri gönderildiğini açıkladı.

SHABER3.COM


Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Singapur seferini yapan uçağında bir yolcuda Koronavirüs tespit edilmişti. 

Uluslararası haber ajansı Reuters'a konuşan bir Singapurlu yetkili, Koronavirüs taşıdığı tespit edilen kişinin Türkiye vatandaşı olmadığını ve İstanbul Havalimanı'ndan transit olarak geçtiğini ifade etti. 

İsmi paylaşılmayan yetkili uçakta 143 yolcu ve 10 mürettebat mensubu olduğunu ifade etti.

UÇAK BOŞ OLARAK GERİ GÖNDERİLDİ

Singapur'un havacılık denetim ajansından yapılan açıklamada bahsi geçen uçaktaki pilot ve kabin ekibinin İstanbul'a doğru yola çıktığı ve indiklerinde karantinaya alınacakları belirtildi.

Singapur Sivil Havacılık Dairesi, Koronavirüs tespit edilen yolcunun uçağın kabin ekibindekilerle yakın temasta bulunduğunu ifade etti. 

Yapılan açıklamada Türkiye Dışişleri Bakanlığı'yla konuşulduğu ve kabin ekibindekilerin dönünce karantinaya alınacağının doğrulandığı belirtildi.

Singapur Ulaştırma Bakanlığı, hastayla temasa geçmiş olabilecek diğer kişileri tespit etmek için çalışmalara başladığını duyurdu.

Singapur'da bugüne kadar 112 Koronavirüs vak'ası tespit edildi, ancak hastaların çoğu tedavi edilip evlerine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Singapur'dan yeni THY açıklaması Sonraki Haber >>

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Çamlı'dan Ali Babacan taklidi

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Payitaht dizisinde Davutoğlu'na 'Hain' iması

Meclis'te yumruklu kavga

Meclis'te yumruklu kavga

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Habertürk spikeri 'rakam' ifadesini kullandı Çin Başkonsolosu uyardı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Bakan geç kaldı diye asker cenazesi ikinci kez kıldırıldı

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

Aşırı yüklenen süt kamyonu patladı

4x4 araç devrildi

4x4 araç devrildi

Ambulansın kapısı açıldı

Ambulansın kapısı açıldı

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü

Yunan tarafından ateş açıldı: Bir Suriyeli göçmen vurularak öldürüldü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:46:42