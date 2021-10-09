Samanyolu Haber /Gündem / Sınır Aşan Hukukçular HAAK’ı kurdu /09 Ekim 2021 10:31

Sınır Aşan Hukukçular HAAK’ı kurdu

Cross Border Jurits (Sınır Aşan Hukukçular-CBJ) Hareketi bünyesinde ‘Hukuksuzlukları Araştırma ve Analiz Kurulu (HAAK) kuruldu.

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HAAK’ın en önemli fonksiyonlarından biri, ulusal ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına aykırı karar veren hukukçuları ve kararlarını tespit ve ilan etmek. Dernekten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “CBJ olarak Türkiye’de son zamanlarda yoğun ve sistematik olarak işlenen insanlığa karşı suçların failleri arasında hukukçuların olduğu konusunda somut bilgi ve belgelere sahibiz. HAAK’ın amacı herhangi bir kişiyi karalamak olmayıp, hukuksuzluklara dikkat çekmektir.” ifadeleri kullanıldı.

CBJ’nin sosyal medya hesabından şu paylaşımlar yapıldı: “HAAK, çalışmaları neticesinde hukuksuz kararlara imza atan hukukçuların istatistiki verilerini çıkartmayı, bu kişilerin karakteristik özelliklerini belirlemeyi, bu kişiler üzerinde sosyal bir baskı oluşmasına katkı sağlayarak hukuka dönmelerini sağlamayı ümit etmektedir.”


MÜRAACAT EDENLERİN BİLGİLERİ SAKLI TUTULACAK

“HAAK, çalışmaları sırasında kendisine müracaat eden başvurucuların tüm bilgilerini saklı tutmayı, sahibi istemedikçe hiçbir özel bilgiyi paylaşmamayı, haklarında değerlendirme yapılan kişilerin onur ve şahsiyetlerine zarar vermemeyi kendisine ilke edinmiştir.

HAAK, hakkında değerlendirmede bulunduğu hukukçuların savunma haklarına saygılı olup, bu kişilerden gelecek karşı bilgi ve belgeler çerçevesinde kararlarını kısmen veya tamamen değiştirmeye ve bundan doğacak maddi manevi sorumlulukları üstlenmeye hazırdır.

Hukuksuz kararlar ile mağdur edildiğini düşünen ve bu kararlara imza atan hakim savcıların sorumluluklarını merak eden kişileri, ellerindeki kararlarla birlikte HAAK’a müracaat etmeye davet ediyoruz.”




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