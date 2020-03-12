Samanyolu Haber /Gündem / Sınır bölgesinden acı haber: 1 şehit /12 Mart 2020 18:32

Sınır bölgesinden acı haber: 1 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Resulayn'da yapılan yol kontrolü sırasında teröristlerce bomba yüklü araçla yapılan saldırı sonucu, 1 jandarma uzman onbaşı ve 3 yerel güvenlik personeli şehit oldu. Saldırıda yaralanan 10 kişinin de Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

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Şanlıurfa Valiliği "Suriye sınır bölgesinde bir asker şehit oldu" açıklamasında bulundu. Şehit olan askerin Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş olduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Barış Pınarı Harekâtıyla güvenli hale getirilen Resulayn ilçesinde 12 Mart 2020 saat 12.40 sıralarında, yol kontrol noktasına PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarınca bomba yüklü araç ile yapılan saldırı sonucu bir (1) Jandarma Uzman Onbaşımız ve üç (3) yerel güvenlik personeli şehit olmuştur. 

Aynı saldırı sonucunda, yedisi sivil olmak üzere yaralanan on (10) kişi ise Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır.  Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesi, silah arkadaşları ve asil milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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