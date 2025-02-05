Samanyolu Haber /Dünya / Sınır dışı edilen ABD'li göçmenleri taşıyan ilk askeri uçak Guantanamo'ya indi /05 Şubat 2025 10:17

Sınır dışı edilen ABD'li göçmenleri taşıyan ilk askeri uçak Guantanamo'ya indi

Başkan Donald Trump tesisi bir bekletme merkezi olarak kullanmak istiyor ve tesisin 30.000 kadar kişiyi alabilecek kapasitede olduğunu söyledi.

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ABD'li bir yetkiliye göre, ABD'den Guantanamo Körfezi'ne göçmenleri sınır dışı eden ilk ABD askeri uçağı Salı akşamı Küba'ya indi.

Bu, öncelikle 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarıyla bağlantılı yabancıları gözaltına almak için kullanılan ABD deniz üssüne gönderilen göçmen sayısında beklenen artışın ilk adımı oldu.

Aktif görevdeyken Guantanamo Körfezi'nde bulunan göçmen merkezi için görevlendirilen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, buranın suçlu göçmenleri barındırmak için "mükemmel bir yer" olduğunu ifade etti.

Hazırlıklara yardımcı olmak üzere son birkaç gün içinde tesise ilave ABD askerleri konuşlandırıldı.

Şu anda Guantanamo Körfezi'ndeki tutuklu bulundurma operasyonlarını destekleyen yaklaşık 300 servis üyesi var ve sayılar, lider federal kurum olan İç Güvenlik Bakanlığı'nın gereksinimlerine göre değişkenlik gösterebilir.

Bu hizmet mensuplarının en az 230'u Cuma günü göreve başlayan 6. Deniz Alayından ABD Deniz Piyadeleri.

Uluslararası Af Örgütü ABD Mülteci ve Göçmen Hakları Programı Direktörü Amy Fischer Guantanamo'nun kullanılmasını eleştirdi.

Fischer yaptığı açıklamada, "Göçmenleri Guantanamo'ya göndermek son derece acımasız ve maliyetli bir hamledir. İnsanları avukatlarından, ailelerinden ve destek sistemlerinden koparacak, onları bir kara deliğe atacak ve böylece ABD hükümeti insan haklarını gözlerden uzak bir şekilde ihlal etmeye devam edebilecektir. Gitmo'yu şimdi ve sonsuza kadar kapatın," dedi.

ABD ayrıca Pazartesi günü Hintli göçmenleri Hindistan'a geri gönderdi ve ABD'den sınır dışı edilen ilk Haitili göçmen grubu Salı günü Karayip ülkesine geri döndü.

Daha önce Ekvator, Guatemala, Honduras ve Peru'ya olmak üzere yedi sınır dışı uçuşu gerçekleştirilmişti. Bir dizi Kolombiyalı yetkili de ABD'ye uçarak iki uçak dolusu göçmeni ülkelerine geri götürdü.
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