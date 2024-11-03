Samanyolu Haber /Gündem / Sınır kapısında 4,5 ton uyuşturucu yakalandı /03 Kasım 2024 11:52

Sınır kapısında 4,5 ton uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısı'nda 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü birimlerince yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele çalışmaları sonucunda, İran'dan Türkiye'ye giriş yapan üç tır riskli kategoride değerlendirilerek detaylı kontrole tabi tutuldu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre gerçekleştirilen x-ray taramasında söz konusu araçlarda şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine, narkotik dedektör köpeklerden de faydalanılarak yapılan arama sonucunda, talk pudrasına emdirilmiş 706 kilogram ve bitki köklerine gizlenmiş 3 bin 797 kilogram olmak üzere 4,5 tonu aşkın metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin desteğiyle genişletilen operasyon kapsamında tespit edilen failler gözaltına alınırken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Açıklamada, "Gürbulak Sınır Kapısı’nda rekor miktarda uyuşturucu yakalaması gerçekleştirilerek zehir tacirlerine önemli darbe indirildi." ifadesi kullanıldı.
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