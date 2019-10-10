Samanyolu Haber /Gündem / Sınır ötesi operasyon Türkiye’yi yeni bir OHAL dönemine taşıyabilir /10 Ekim 2019 10:43

Sınır ötesi operasyon Türkiye’yi yeni bir OHAL dönemine taşıyabilir

Suriye'nin Kuzeyine düzenlenen askeri harekat Türkiye'nin iç güvenliğini etkileyecek

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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlattığı ‘Barış Pınarı Harekâtı’nın  iç politik etkilerinin de olacağını bugünkü köşesinde yazdı.

 Altaylı, sosyal medyada Güneydoğu’da  ‘provokatif’ bazı eylemlerin oluşacağı iddiasının dolaştığını belirterek, “Bazı siyasetçilerin ortaya koyacağı söylemlerle gerilecek bir ortam ve sonrasında oluşacak bir tepki Türkiye’yi yeni bir OHAL dönemine taşıyabilir” dedi.

 Altaylı yazısında şu ifadeleri kullandı:

“Bunun tahrik edileceğine fazla şüphem yok. Böyle bir gerilim yaratmak, HDP’nin üzerine gidilmesini sağlamak ve belki yapılacak yeni tutuklamalar ve ilan edilecek yeni bir OHAL ile Türkiye’nin uluslararası alanda daha da kötü duruma düşmesini sağlamak. Bunun hem içeriden, hem dışarıdan tahrik edileceğini düşünmek fazlaca “şüpheci” olmayı gerektirmiyor”
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