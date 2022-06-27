Sınıra mayın döşeyeceğini açıklayan Özdağ'ın Hatay'a girişine izin verilmedi

Dün Hatay’a gideceğini ve mayın döşeyeceğini açıklayan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında yasaklama kararı çıkarıldı. Bugün sabah saatlerinde Ümit Özdağ ve ekibinin şehre girilmesine izin verilmedi. Bir benzinlikte bekletilen ve sosyal medya hesabından açıklama yapan Özdağ, şu ifadeleri kullandı:





“Hatay'a yoldayız. Jandarma ve polis Erzin'de yolu kesmiş. Hatay valiliği 4 gün bütün etkinlikleri iptal etmiş. Zafer Partisi'nin Hatay'a girmesini yasaklamış. 700 bin Suriyelinin yaşadığı Hatay'a Zafer Partisi giremeyecekmiş.”







Hatay İl Emniyet Müdürlüğü’nden Hatay Valiliği’ne yazılan yazıda yasaklama kararı gerekçesi olarak şu gösterildi:





“İnternet üzerindeki sosyal medya paylaşımları ve açık kaynaklar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde, Twitter sosyal medya paylaşım sitesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, 26 Haziran 2022 tarihinde Zafer Partisi Adana 1. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, “Türkiye sınırındaki mayınların sökülmesiyle sonuçlanan Ottawa Antlaşması’ndan da geri çekileceğiz. Yarın arkadaşlar Hatay’a gidiyorum. Türkiye-Suriye sınırına iktidara geldiğimizde tamamlanmak üzere ilk mayını (sembolik) yerleştireceğiz. Buradan da bütün dünyaya duyuruyoruz” şeklinde açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.”







Zafer Özdağ’ın içinde bulunduğu aracı durduran polis ve jandarma, Özdağ’ın konuşmasını ve yapılan paylaşımları “Halkı kin ve nefrete sevk edebileceği, toplumsal hassasiyeti üst seviyeye çıkararak provokatif eylemlere zemin hazırlayabileceği” gerekçesiyle şehre girişini engelledi.





Jandarma ekiplerinin konvoyu durdurması üzerine araçtan inen Özdağ, Jandarma komutanına neden engellendiklerini sordu. Jandarma komutanı ise elinde valilik kararı olduğunu belirterek araçların şehre girmesine izin vermeyeceklerini bildirdi. Bunun üzerine Özdağ, “Yürüyerek de mi geçemeyiz?” diye sordu. Jandarma komutanı ise “Her türlü geçemezsiniz” cevabını verdi.





BU HATAY VALİSİNİN AYIBI OLSUN

Özdağ, yasak kararının kaldırılana kadar heyetle beklemeye devam edeceklerini belirterek, “Bütün dünyaya da buradan duyuruyoruz. İçeride 700 bin Suriyeli var. Bunların içinde IŞİD teröristleri var. Bunun içinde El-Kaideci var ve 700 bin Suriyelinin içeride olduğu bir Türk kentine siz Türk parlamenterini sokmuyorsunuz. Bu da Hatay valisinin ayıbı olsun.” dedi.







HATAY’A GİRENE KADAR…

Yakındaki bir akaryakıt istasyonunda beraberindeki heyetle birlikte beklemeye başlayan Özdağ burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:





– Hatay sınırında jandarma tarafından durdurulduk. Hatay Valisi bir açıklama yapmış, diyor ki; ‘ Açlık grevi yapmak, basın açıklaması yapmak, oturma eylemi, stant, çadır kurmak, bildiri dağıtmak, afiş asma ve yazılama yapma 4 Temmuz’a kadar, bugünden itibaren Hatay’da yasakmış. Şimdi biz bunların hiçbirisini yapma niyetiyle gelmedik. Biz sınıra mayın yerleştirmeye geldik.





KALKIN GELİN BURAYA

– Yasak kapsamında bu yok. Tabi, yerleştireceğimiz mayın da gerçek bir mayın değil. Her ne kadar Süleyman (Soylu) öyle zannetmiş olsa da… Şaka gibi. Türkiye’nin güvenliğinin emanet edildiği kişi sınıra yerleştireceğimiz mayının gerçek olduğunu zannediyor. Bu suç. Biz suç işlemeyiz. Ama siz suçun içindesiniz gırtlağınıza kadar. Buradan hiç bir yere gitmiyoruz. Hatay’a girene kadar bütün Zafer Partililer burada. Türkiye’deki bütün Zafer Partililere de çağrıda bulunuyorum. Kalkın gelin buraya. Hatay Türk yurdudur. 700 bin Suriyelinin yaşadığı yerde biz de sonuna kadar varız.





– Sevgili Hataylılar, Hatay’a Türk olduğumuz ve Suriye üzerinden kaçak olarak girmediğimiz ve için engellendik. Bu kanunsuz emir kaldırılmazsa, gerekirse Hatay’ın Türkiye’ye katılışının yıl dönümü olan 9 Temmuz’a kadar buradayız. Gelin burada kucaklaşalım…







