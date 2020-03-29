Samanyolu Haber /Gündem / Sınırda ‘kaçak’ var /29 Mart 2020 09:14

Sınırda ‘kaçak’ var

Koronavirüs salgınına karşı yurttaşlardan kendi karantinalarını uygulamaları istenirken sınır hattından kaçak göçmenlerin ülkeye girişleri ise sürüyor.

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CHP Van Başkale İlçe Başkanı Aykut Parlak, Van’ın sınır komşusu İran’dan Türkiye’ye girişlerin yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek “Sınıra yakın köylerimizde büyük tedbirler alınması gerekiyor. İran’dan göçmenlerin geçişi çok rahat ve buraya yerleşmek istiyorlar” dedi. 

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Özellikle sınıra yakın köylerin kilit nokta olduğunu vurgulayan Parlak, “O köylerimizde büyük tedbir alınması gerekiyor. İran’da koronavirüs salgını yaygınken göçmenlerin geçişi çok rahat. Buraya gelenler yerleşmek istiyor. İran’dan gelen göçmenlerden bulaşabilecek virüs tüm kente yayılabilir. Yetkililer güvenliğin sağlandığını söylüyorlar ancak çok sayıda yurttaş bize kaçak girişlerin sürdüğünü söylüyor. Yetkililerden sınır güvenliğinin artırılmasını bekliyoruz” diye konuştu. 

İran’da geçen ay yaşanan 5.9 büyüklüğündeki depremin Başkale’de büyük çapta maddi hasara neden olduğunu anımsatan Parlak, “Daha toparlanamadan başka bir darbe alıyoruz. İnsanlar hâlâ çadırlarda yaşıyor. Karların erime dönemindeyiz ve her yer çamurdan geçilmiyor. Koronavirüs tedbiri alacak durumda değiliz. Diğer bölgelerde de durum çok farklı değil. Bu mağduriyetlerin önüne geçilmezse koronavirüs burada çok rahat yayılacak” dedi.


Salgının Van’daki etkisinin büyük olduğunu ve salgına yakalanan yurttaşların sayısının yüksek olduğunu bildiklerini belirten Parlak şunları söyledi:

“Salgının Van’daki etkisinin büyük olduğunu ve salgına yakalanan yurttaşların sayısının yüksek olduğunu biliyoruz. Birkaç gün önce 4-5 kişi Erzurum’daki hastaneye yönlendirildi. Tedbirler yetersiz. Hastanelerde dezenfekte ilaçları bile bulunmuyor. Herkes dışarı çıkıyor.” 
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