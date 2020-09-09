'Sınırda pasaportunu yırttı, direndi'

Demokrasi Hareketi Koordinasyon Konseyi'nin kurucularından olan Kolesnikova ile birlikte sınırı geçmeye zorlanan diğer iki konsey üyesi, Ivan Kravtsov ve Anton Rodnenkov'un ise Ukrayna'ya geçtiği duyuruldu.







Belarus Sınır Muhafız Komitesi gözaltı haberini doğruladı





Euronews'ten Melis Özoğlu'nun haberine göre Belarus Sınır Muhafız Komitesi sözcüsü Anton Bychkovsky, Kolesnikova'nın yetkililerin gözetiminde olduğunu doğrularken, sınırda yaşananlarla ilgili herhangi bir ayrıntı vermeyi ise reddetti.





'Pasaportunu aldı ve küçük parçalara ayırarak pencereden dışarı attı'





Kravtsov ve Rodnenkov yaptığı açıklamada, Kolesnikova’nın eylemini 'hayranlıkla' anlattı.





"Hiçbir yere gitmeyeceğini haykırıyordu," diyen konsey üyeleri, "Arabada otururken, pasaportunu aldı ve küçük parçalara ayırarak pencereden dışarı attı. Her zamanki gibi çok formda ve enerjikti" ifadelerini kullandı.





Ayrıca özel servis tarafından götürüldüğü söylenen fakat nerede olduğunu bilinmeyen Kolesnikova'nın, sınırda pasaportunu yırtması 'akıllıca' bir hareket olarak yorumlandı.





Bu sırada muhalif liderin dün Belarus'un merkezinde maskeli kişiler tarafından bir minibüsle kaçırıldığı iddia edilmişti. Fakat Demokrasi Hareketi Koordinasyon Konseyi'nce doğrulanmadı.





Muhaliflerin hileli olduğu konusunda ısrar ettiği seçimde zafer iddiasında bulunduğundan bu yana 26 yıllık iktidarının en zor günlerini yaşayan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ise protestolara kulak tıkıyor.





Belarus'ta muhalefetin 3 kadın siyasetçisi





Belarus muhalefetinde hepsi de eşleri engellendiği veya hapse atıldığı için muhalefet liderliğine soyunan üç kadın var. Cumhurbaşkanı adayı Svetlana Thikanoskaya seçimler öncesi çocuklarını tedbir amacıyla yurt dışına göndermiş seçimler sonrası kendisi de zorla Belarus'tan çıkarılmıştı.





Aday olması engellenen diğer kişi Valery Tsepkalo'nun eşi Veronika Tsepkalo da seçim günü ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.





Geriye Belarus'ta kalan tek kişi Babariko'nun eşi Maria Kolesnikova'ydı.





Ayrıca Belarus savcıları, hali hazıra birçok konseyi üyesi hakkında 'ulusal güvenliği baltalamak' suçlamasıyla ceza soruşturması başlattı. Birkaç konsey üyesi de tutuklandı.



