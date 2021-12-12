Samanyolu Haber /Gündem / Sınırı geçip akın ettiler /12 Aralık 2021 17:01

Sınırı geçip akın ettiler

Türk Lirası'nın değer kaybıyla Lira karşısında yükselişe geçen para birimlerinden birisi de Azerbaycan Manat'ı oldu. Manat, TL karşısında yüzde 49 değer kazanınca Azeriler sınırı geçerek Iğdır'a toplu alışveriş için gelmeye başladı. Benze bir durum da Edirne'de yaşanmaya devam ediyor. Para birimi TL karşısında değerlenen Bulgarlar, Edirne'ye geşerek alışveriş yapıyorlar.

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TL’deki rekor değer kaybı, Azerbaycan manatını da çok daha değerli hale getirdi. 12 Kasım’da 5,88 TL olan bir Azerbaycan manatı yüzde 49 değerlenerek bugün 8,16 TL'ye ulaştı.

Para birimi değerlenen Azerbaycanlı yurttaşlar topluca Iğdır’a gelerek yiyecek, içecek ve giyim için alışveriş yapmayı artırdı. Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nde ve Azerbaycan’da alıveriş yapmayanlar Iğdır’a gelerek ucuz alışveriş yapıp ülkelerine dönüyor.

Nahcıvan Özerk Cumhuriyeti'nden karayoluyla bir saatte Iğdır'a gelinebilmesini fırsat bilen Azerbaycanlıların kimisi özel araçlarıyla kimisi de otobüsle gelip alışveriş yapıp dönüyor.

Iğdır’a alışveriş için gelen Azerbaycanlılardan bazıları fiyatları pahalı bulurken birçoğu ise ucuz olduğunu belirtti. Iğdırlı esnaf ise alışverişin artmasından memnun olduğunu söylüyor.

Iğdırlı bir vatandaş, yerli halk olarak alışveriş yapamamaktan şikayet ederek, "Fiyatlar uçmuş, 10 liraya satılması gereken bir ürün 40 lira olmuş. Azerbaycanlıların parası kıymetli olduğundan alışveriş yapıyorlar" dedi.
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