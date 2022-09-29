"Sınırları ihlal edenler..."

Bazı Ege adalarının hukuka aykırı şekilde militarize edilmesi sonrasında gerilen Türkiye-Yunanistan ilişikilerini takiben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözleri Ege adalarına olası bir operasyonun sinyali olarak da yorumlanmıştı.Söz konusu bu gerilim devam ederken Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'ten yeni bir açıklama geldiği ifade edildi.Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, katıldığı bir askeri bir törende Türkiye'ye üstü kapalı mesajlar gönderdi.Kiryakos Miçotakis, ülkesinin sınırlarının "gri değil mavi" olduğunu ve "tarihin, sınırları ihlal edenlerin cezalandırıldığını gösterdiğini" söyledi.Miçotakis, Türkiye'nin adını vermeden konuşarak, "Sınırları ihlal eden eninde sonunda cezalandırılır, emperyal vizyonların 21. yüzyılda yeri yoktur" dedi.Miçotakis, sorunların uluslararası hukuka göre barışçıl bir şekilde çözülebileceğini ve Yunan halkının da talebinin bu olduğunu dile getirdi.Miçotakis ayrıca, "Bazılarının kamuoyunu zehirlemeye, var olmadıkları yerde düşmanlar meydana getirmeye çalışması büyük bir hatadır" diye konuştu.