Samanyolu Haber /Gündem / “Sınırsız Kardeşlik-IV" tatbikatı başladı /11 Eylül 2025 11:13

“Sınırsız Kardeşlik-IV" tatbikatı başladı

Azerbaycan, Türkiye, Kazakistan, Özbekistan, Pakistan ve Katar’dan birliklerin katıldığı “Sınırsız Kardeşlik-IV" tatbikatı başladı.

SHABER3.COM

Samanyoluhaber.com - Moskova

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, "Sınırsız Kardeşlik-IV" adlı çok uluslu özel kuvvetler tatbikatları başladı. 

Tatbikata, resmi olarak Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) müttefiki olan Kazakistan’ın da katılması, özellikle dikkat çekici. 

2024 yılında Kazakistan, Ankara ile askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı. Şimdi de Kazakistan’ın askerleri, Rusya’nın bölgesel askeri girişimleriyle doğrudan rekabet eden bir formatta ortak eğitimlere katılıyor.  Bu durum, Rusya için endişe verici bir sinyal: KGAÖ müttefikleri bile yeni dayanak noktaları arıyor.

Yeni bir askeri mimarinin temelleri mi atılıyor?

Tatbikatlar, Bakü’de gerçekleştiriliyor ve birçok gözlemci, bunların sadece "iş birliğini güçlendirme" amacı taşımadığını, aynı zamanda yeni bir askeri mimarinin temellerinin atıldığını düşünüyor. Türkiye, bu yapıda bir güç merkezi olarak öne çıkıyor ve Azerbaycan’ı etkisini yaymak için bir köprü olarak kullanıyor. 

Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na entegrasyonu hızlanırken, ülkenin topraklarında düzenli olarak bu tür çok uluslu tatbikatların düzenlenmesi, Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi etkisini pekiştiriyor.

Bu gelişmeler, Türkiye’nin liderliğinde "Turan Ordusu" olarak adlandırılabilecek bir askeri-siyasi projenin yavaş yavaş şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bölgedeki askeri varlığını genişletme çabalarıyla dikkat çekiyor. Bu durum Rusya açısından Türkiye’nin hem NATO hem de bağımsız bir bölgesel güç olarak oynadığı rol hakkında soru işaretlerini artırıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber “Sınırsız Kardeşlik-IV" tatbikatı başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:59:36