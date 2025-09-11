Samanyoluhaber.com - Moskova





Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, "Sınırsız Kardeşlik-IV" adlı çok uluslu özel kuvvetler tatbikatları başladı.





Tatbikata, resmi olarak Rusya’nın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (KGAÖ) müttefiki olan Kazakistan’ın da katılması, özellikle dikkat çekici.





2024 yılında Kazakistan, Ankara ile askeri iş birliği anlaşması imzalamıştı. Şimdi de Kazakistan’ın askerleri, Rusya’nın bölgesel askeri girişimleriyle doğrudan rekabet eden bir formatta ortak eğitimlere katılıyor. Bu durum, Rusya için endişe verici bir sinyal: KGAÖ müttefikleri bile yeni dayanak noktaları arıyor.





Yeni bir askeri mimarinin temelleri mi atılıyor?





Tatbikatlar, Bakü’de gerçekleştiriliyor ve birçok gözlemci, bunların sadece "iş birliğini güçlendirme" amacı taşımadığını, aynı zamanda yeni bir askeri mimarinin temellerinin atıldığını düşünüyor. Türkiye, bu yapıda bir güç merkezi olarak öne çıkıyor ve Azerbaycan’ı etkisini yaymak için bir köprü olarak kullanıyor.





Azerbaycan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na entegrasyonu hızlanırken, ülkenin topraklarında düzenli olarak bu tür çok uluslu tatbikatların düzenlenmesi, Türkiye’nin bölgedeki askeri ve siyasi etkisini pekiştiriyor.





Bu gelişmeler, Türkiye’nin liderliğinde "Turan Ordusu" olarak adlandırılabilecek bir askeri-siyasi projenin yavaş yavaş şekillenmekte olduğunu gösteriyor. Türkiye, NATO üyesi olmasına rağmen, bölgedeki askeri varlığını genişletme çabalarıyla dikkat çekiyor. Bu durum Rusya açısından Türkiye’nin hem NATO hem de bağımsız bir bölgesel güç olarak oynadığı rol hakkında soru işaretlerini artırıyor.