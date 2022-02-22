Toker konuyla ilgili şunları yazdı:

Sinop Nükleer projesi kime önerildi?





Enerji, gündemdeki yerini koruyor. İnşaatı süren Akkuyu'nun yanı sıra, Sinop'ta da bir nükleer santral kurulması planlanıyordu, anımsadınız mı? 4.400 megavat olarak planlanan santrali, Türkiye, Japonya ve Fransa birlikte işletecekti. Hükümetler arası mutabakata da varıldı. Ama sonra ne olduysa vazgeçildi. Açıklama olmadı. Yakın zamanda ikinci nükleer santral için Trakya bölgesinin düşünüldüğü konuşuluyordu ama somut bir gelişme sağlanmadı







