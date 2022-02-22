Toker konuyla ilgili şunları yazdı:
Sinop Nükleer projesi kime önerildi?
Enerji, gündemdeki yerini koruyor. İnşaatı süren Akkuyu'nun yanı sıra, Sinop'ta da bir nükleer santral kurulması planlanıyordu, anımsadınız mı? 4.400 megavat olarak planlanan santrali, Türkiye, Japonya ve Fransa birlikte işletecekti. Hükümetler arası mutabakata da varıldı. Ama sonra ne olduysa vazgeçildi. Açıklama olmadı. Yakın zamanda ikinci nükleer santral için Trakya bölgesinin düşünüldüğü konuşuluyordu ama somut bir gelişme sağlanmadı
Şimdi bu konuda öğrendiğim bir kulis bilgisi paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezisinde gündeme gelmiş Sinop Nükleer Santrali. Erdoğan, Dubai'deki temaslarında Sinop Nükleer Santrali'ne talip olmaları önerisinde bulunmuş. Ama karşı taraftan ilginç bir cevap gelmiş. Dubai'deki yetkililer Ege'deki deniz (off-shore) rüzgar santrali projesinin kendileri için daha cazip olabileceğini ifade etmişler. Türkiye'ye sıcak para çekme çabaları bakalım daha nerelere varacak.