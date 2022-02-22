Samanyolu Haber /Gündem / Sinop Nükleer projesi kime önerildi? /22 Şubat 2022 11:09

Sinop Nükleer projesi kime önerildi?

AKP Sinop'ta da bir nükleer santral kurmaya kararlı... Japonların vaz geçtiği proje Birleşik Arap Emirliği'ne teklif edildi

SHABER3.COM

Sözcü’den Çiğdem Toker, Sinop İnceburun’da yapılması planlanan ancak daha sonra askıya alınan nükleer santral projesinin BAE’ye önerildiğini yazdı. Kulis bilgilerine dayanan habere göre konu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BAE ziyaretinde gündeme geldi; Dubai yetkilileri Ege’deki off-shore rüzgar paneli projesinin kendileri için daha cazip olduğu cevabını  verdi.
Toker konuyla ilgili şunları yazdı: 

Sinop Nükleer projesi kime önerildi?

Enerji, gündemdeki yerini koruyor. İnşaatı süren Akkuyu'nun yanı sıra, Sinop'ta da bir nükleer santral kurulması planlanıyordu, anımsadınız mı? 4.400 megavat olarak planlanan santrali, Türkiye, Japonya ve Fransa birlikte işletecekti. Hükümetler arası mutabakata da varıldı. Ama sonra ne olduysa vazgeçildi. Açıklama olmadı. Yakın zamanda ikinci nükleer santral  için Trakya bölgesinin düşünüldüğü konuşuluyordu ama somut bir gelişme sağlanmadı


Şimdi bu konuda öğrendiğim bir kulis bilgisi paylaşacağım. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gezisinde gündeme gelmiş Sinop Nükleer Santrali. Erdoğan, Dubai'deki temaslarında Sinop  Nükleer Santrali'ne talip olmaları önerisinde bulunmuş. Ama karşı taraftan ilginç bir cevap gelmiş. Dubai'deki yetkililer Ege'deki deniz (off-shore) rüzgar santrali projesinin kendileri için daha cazip olabileceğini ifade etmişler. Türkiye'ye sıcak para çekme çabaları bakalım daha nerelere varacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinop Nükleer projesi kime önerildi? Sonraki Haber >>

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Rus tankları, Ukrayna topraklarında devriye geziyor

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Ümit Nağmeleri'nden bir yiğide, Yusuf Bekmezci'ye veda

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:21:07