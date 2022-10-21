Sinop Nükleer Santral inşaası Ruslara mı verildi?





SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Şimdi ise Rusya Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Türkiye’yle Sinop’ta nükleer güç santrali inşa edilmesine yönelik müzakerelere başladıklarına dair bir açıklama yaptı.





Erdoğan geçtiğimiz hafta Astana’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede, Mersin Akkuyu'da devam eden nükleer enerji santraline ek olarak Sinop'ta da benzer bir proje için Rusya ile çalışmak istediklerini söylemişti.?

Rusya’nın Mersin Akkuyu’da inşaa ettiği nükleer enerji santraline benzer bir projenin Sinop’ta da benzer bir proje için Rus tarafı ile çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Rus devlet kanalı Rossiya-24’te konuşan Rosatom başkanı açıklamasında, Türkiye’nin ikinci nükleer güç santralini Sinop’ta inşa etmeyi planladığını dile getirdi.

Lihaçev, “Büyük bir nükleer santralin gelecekteki varlığını da göz önünde bulundurarak teknolojik ittifaklar kurulması, yatırım politikası ve Türkiye enerji piyasasının şekillendirilmesi açısından yaklaşımlar oluşturmak üzere Türk iş ortaklarımızla görüşmelere başladık” dedi.

Sinop’un, nükleer konusunda çalışma yapan herkes tarafından bilinen, dört güç üniteli büyük bir nükleer santral inşası için cazip bir nokta olduğuna vurgu yapan Rosatom başkanı görüşmelerin devam ettiğinin altını çizdi. Sinop’ta nükleer santral için ilk olarak Japonya’yla görüşmeler yapılmış ancak Japonların projeye sıcak bakmamasının ardından rota Rusya’ya çevrilmişti.