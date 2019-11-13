Samanyolu Haber /Gündem / Sinop'ta protokol skandalı yaşandı /13 Kasım 2019 22:39

Sinop'ta protokol skandalı yaşandı

Türkiye genelinde 11 Kasım günü düzenlenen fidan dikme kampanyasının Sinop ayağı bir protokol skandalına neden oldu.

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Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlik alanında Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti.

Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası için Sinop’a gelen Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı etkinlik alanında protokol skandalı yaşandı.

Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre, etkinlik alanında protokole CHP'li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti.

Olayı gören vatandaşlardan bazıları yapılan uygulamanın hiç hoş ve yakışık kalmadığını belirterek tepki gösterdiler.
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