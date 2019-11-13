Sinop'ta protokol skandalı yaşandı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un da katıldığı etkinlik alanında Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti.



Türkiye genelinde düzenlenen fidan dikme kampanyası için Sinop’a gelen Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un da katıldığı etkinlik alanında protokol skandalı yaşandı.





Halksesi’nden Mete Çağdaş’ın haberine göre, etkinlik alanında protokole CHP'li Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan'a yer verilmemesi dikkat çekti.



