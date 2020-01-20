Samanyolu Haber /Gündem / Sinop'taki nükleer santral için Japonlar ile yollar ayrıldı /20 Ocak 2020 21:49

Sinop'taki nükleer santral için Japonlar ile yollar ayrıldı

Sinop'ta yapılması planlanan ve büyük tartışmalara neden olan nükleer santral konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den yeni bir açıklama geldi. Bakan Dönmez, söz konusu projede Japon tarafıyla iş birliğinin devam etmemesi konusunda mutabık kalındığını ifade etti.

SHABER3.COM

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin 'Japon tarafıyla bu konudaki işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Başka bir tedarikçi ile de yapımı söz konusu olabilir' dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sinop'ta yapılması planlanan nükleer santrale ilişkin hazırlanan fizibilite çalışmasının takvim ve fiyat yönünden tatmin edici bulunmadığını belirterek, "Japon tarafıyla bu konudaki iş birliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Başka bir tedarikçi ile de yapımı söz konusu olabilir" dedi.

Dönmez, "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. tarafından hazırlanan fizibilite çalışmasının Bakanlığımızı takvim ve fiyat yönünden tatmin etmediği Japon tarafına bildirildi. Japon tarafıyla bu konudaki işbirliğimize devam etmeme konusunda mutabık kalındı. Sinop’ta başka bir tedarikçi ile de nükleer santralin yapımı söz konusu olabilir" diye konuştu.

Dönmez Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ise inşaat lisansı 2019 Ağustos'ta verilen ikinci ünitenin inşaatına yakın zamanda başlanmasının öngörüldüğünü söyledi. Dönmez, üçüncü üniteye ait inşaat lisansı başvurusunun proje şirketi tarafından geçen yıl yapıldığını anımsatarak, ilk beton öncesi temel çalışmalarına imkan veren 'Sınırlı Çalışma İzni' için Nükleer Düzenleme Kurumunun değerlendirme sürecinin devam ettiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinop'taki nükleer santral için Japonlar ile yollar ayrıldı Sonraki Haber >>

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Fatih Portakal ve Can Ataklı'ya ceza verilecek!

Acılı Anneden çağrı

Acılı Anneden çağrı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

İstanbul Yeni Havalimanı'nda tilki

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

Karamollaoğlu'ndan KHK çıkışı

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a cevap

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Gelin önce birbirimizi anlayalım...

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Adalet için yürüyüşe bile tahammül edemediler!

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Tutuklu kadınlar için yürüdüler

Hastanede skandal görüntüler!

Hastanede skandal görüntüler!

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor

Lübnan'da sokaklar gösteriler bitmiyor
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:19:29