Sinovac için en kapsamlı araştırmanın sonucu açıklandı

Kullanılmaya başladığı günden bu yana tartışma konusu olan Çinli Sinovac aşısı hakkında 10,2 milyon kişiyle yapılan araştırmanın sonuçları paylaşıldı. Aşı Covid-19'u önlemede yüzde 65,9 etkili oldu. Aşının hastaneye yatışı önlemede yüzde 87,5, yoğun bakıma alınmayı önlemede yüzde 90,3, ölümleri önlemede ise yüzde 86,3 etkili olduğu belirtildi.







Şili'de 2 Şubat-1 Mayıs 2021 tarihleri ??arasında gerçekleştirilen çalışmanın sonrasında aşının 2. faz denemelerinin sonuçlarıyla tutarlı olarak, ağır hastalık ve ölüm dahil olmak üzere Covid-19'u etkili bir şekilde önlediğini belirtildi.







NTV'nin haberine göre çalışma, Sinovac tarafından geliştirilen aşı ile ilgili en kapsamlı araştırma olurken geçtiğimiz ay Brezilya’da yapılan araştırmada 45 bin kişi incelenmiş, aşının uygulanmasından 5 hafta sonra yüzde 95 oranında ölümleri engellediği belirtilmişti.







Dünyada Delta varyantı nedeniyle vaka sayıları artarken geçtiğimiz hafta Sinovac sözcüsü Liu Peicheng aşılarının varyanta karşı etkinliği ile ilgili açıklama yapmıştı.







Peicheng, iki doz aşının ardından bir güçlendirici doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunu, hızla ortaya çıkarabileceğini söyledi.

