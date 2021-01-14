Sinovac şirketinden, aşının etkisinin düşük çıkmasına ilişkin açıklama

Çinli Sinovac şirketi Üst Yöneticisi (CEO) Yin Veydong, aşının Brezilya'da yürütülen Faz 3 çalışmalarında genel etkililik oranının yüzde 50,38 olmasının, klinik denemenin enfeksiyon riski yüksek sağlık çalışanları üzerinde yapılmasından kaynaklandığını söyledi. Türkiye'deki denemelerde, aşının hastalığı önlemede yüzde 91,5 etkin olduğu bildirilmişti.

Bloomberg'de yer alan habere göre, şirketin Pekin'de düzenlediği basın toplantısında konuşan Yin, BioNTech-Pfizer'ın geliştirdiği aşı gibi yüksek etkililik oranlarına ulaşan aşıların klinik denemelerine katılanların çoğunlukla enfeksiyon riski görece az olan sıradan vatandaşlar olduğuna dikkati çekti.

GENEL ETKİNLİK ORANI YÜZDE 50,38





Aşının Brezilya'daki klinik denemelerini yürüten Butantan Enstitüsü, geçen hafta aşının 'hafif ila şiddetli' Covid-19 vakalarına karşı yüzde 78 etkili olduğunu açıklamıştı. 12 binden fazla sağlık çalışanın iki doz aşılandığı denemeye katılanlardan 288'inde Covid-19 görüldüğü, bunlardan 128'inin asıl aşı formülünü, 160'ının ise aşı yerine placebo (sahte formül) verilen kişiler olduğu belirtildi. Butantan Enstitüsü, dün bu defa, "CoronaVac" aşının genel etkinlik oranının yüzde 50,38 olduğunu bildirmişti.





TÜRKİYE'DE ETKİNLİK DÜZEYİ DAHA YÜKSEK ÇIKMIŞTI





Sinovac'ın geliştirdiği aşının Türkiye'de Brezilya'dan daha az sayıdaki katılımcıyla yürütülen denemelerde, aşının hastalığı önlemede yüzde 91,5 etkin olduğu bildirilmişti.





14 Eylül'de başlatılan Faz-3 klinik çalışmalarına ilişkin hazırlanan ön değerlendirme raporuna göre, 1322 gönüllüye iki doz aşının yapıldığı denemede asıl aşının yapıldığı 752 kişiden yalnızca 3'ünün, sahte formülün yapıldığı 570 kişiden ise 26'sının Covid-19'a yakalandığı belirtilmişti. Plasebo yapılan 26 Covid-19 vakasının 6'sı hastaneye yatış gerektiren ciddi Coronavirus enfeksiyonu yaşarken, aşı yapılan 3 vakanın hastalığı hafif semptomlarla atlattığı kaydedilmişti.





Çin'de temmuzda acil durum kullanımına onay verilen aşı adayının 3'üncü aşama klinik denemeleri Brezilya, Şili, Endonezya ve Türkiye'de yürütüldü.