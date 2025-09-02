Samanyolu Haber /Dünya / ŞİÖ'de üyelik krizi: İki ülke karşı karşya geldi /02 Eylül 2025 15:15

ŞİÖ'de üyelik krizi: İki ülke karşı karşya geldi

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Zirvesi’nde üyelik artırımı oturumunda, Hindistan Azerbaycan’ın, Pakistan ise Ermenistan’ın üyelik başvurusunu veto etti.

SHABER3.COM

Ermenistan ve Azerbaycan, tam üye olmak istediklerini ve yeni yatırımlar ile pazarlara erişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ancak, Hindistan’ın Azerbaycan’ın, Pakistan’ın ise Ermenistan’ın üyelik başvurusunu engellediği ortaya çıktı.

Hindistan’ın Azerbaycan’ın, Pakistan’ın ise Ermenistan’ın üyelik başvurusunu engellemesi, ŞİÖ’nün genişleme sürecinde karşılaşılan zorlukları ortaya koydu.

Rus medya kaynaklarına göre, Hindistan, Azerbaycan’ın ŞİÖ’ye tam üye olmasını engelledi. Bakü, bu kararı ŞİÖ’nün "ortaklık ruhuna" aykırı buldu ve Azerbaycan’ın Pakistan ile yakın ilişkilerine bağladı. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimli ilişkiler, Azerbaycan’ın üyelik sürecini olumsuz etkiledi.

Azerbaycan, ŞİÖ’ye tam üye olarak katılmak istiyor, ancak Hindistan’ın engellemesi, Azerbaycan’ın örgüte üye olma hedefini zorlaştırıyor. Bakü, Hindistan’ın bu tutumunu ŞİÖ’nün iş birliği ilkelerine aykırı olarak değerlendiriyor.

Pakistan, Ermenistan’ın üyelik başvurusuna karşı çıktı

Pakistan ise Ermenistan’ın ŞİÖ’ye tam üyelik başvurusuna karşı çıktı. Pakistan’ın bu tutumu, Ermenistan’ın ŞİÖ’ye üye olma sürecini olumsuz etkiledi. Ermenistan, yeni yatırımlar ve pazarlara erişim sağlamak amacıyla ŞİÖ’ye tam üye olmak istiyor.

Pakistan’ın Ermenistan’ın üyelik başvurusuna karşı çıkması, ŞİÖ’nün genişleme sürecinde karşılaşılan zorluklardan biri olarak öne çıkıyor. Ermenistan, ŞİÖ’ye üye olarak ekonomik ve siyasi fırsatlar elde etmek istiyor.
