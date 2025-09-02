ŞİÖ'de üyelik krizi: İki ülke karşı karşya geldi

Ermenistan ve Azerbaycan, tam üye olmak istediklerini ve yeni yatırımlar ile pazarlara erişim sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Ancak, Hindistan’ın Azerbaycan’ın, Pakistan’ın ise Ermenistan’ın üyelik başvurusunu engellediği ortaya çıktı.





Rus medya kaynaklarına göre, Hindistan, Azerbaycan’ın ŞİÖ’ye tam üye olmasını engelledi. Bakü, bu kararı ŞİÖ’nün "ortaklık ruhuna" aykırı buldu ve Azerbaycan’ın Pakistan ile yakın ilişkilerine bağladı. Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimli ilişkiler, Azerbaycan’ın üyelik sürecini olumsuz etkiledi.





Pakistan, Ermenistan’ın üyelik başvurusuna karşı çıktı





Pakistan ise Ermenistan’ın ŞİÖ’ye tam üyelik başvurusuna karşı çıktı. Pakistan’ın bu tutumu, Ermenistan’ın ŞİÖ’ye üye olma sürecini olumsuz etkiledi. Ermenistan, yeni yatırımlar ve pazarlara erişim sağlamak amacıyla ŞİÖ’ye tam üye olmak istiyor.





