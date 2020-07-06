Siparişler beklentiyi karşılamadı

Almanya'nın mayıs ayına dair fabrika siparişleri verisi, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının sebep olduğu zararın derinliğini gözler önüne serdi.





Almanya'da fabrika siparişleri mayıs ayında ülkedeki kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen zayıf bir toparlanma kaydederek beklentilerin altında kaldı.





SADECE YÜZDE 10,4 ARTTI





Mayısta yeni siparişler geçen iki ayın yüzde 37 olan kümülatif düşüşünü takiben yüzde 10,4 yükseldi.





Sipariş verisi, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin salgının sebep olduğu zararla mücadelesi konusundaki zorlukların altını çizdi.





Veri Almanya'nın endüstriyel durgunluğunun zor bir dönemden geçtiğini belirtse de Ekonomi Bakanlığı, "Düşük sipariş seviyesi geri dönüşün çok da kısa sürede gerçekleşmeyeceğine işaret ediyor." dedi.