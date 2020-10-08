Samanyolu Haber /Gündem / Sıra Anayasa Mahkemesi'ne geldi! /08 Ekim 2020 13:30

Sıra Anayasa Mahkemesi'ne geldi!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) müttefiki Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin "Anayasa Mahkemesi yeni hükûmet sistemine uyum sağlamalı." sözlerine destek verdi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit ardından gündeme gelen Anayasa Mahkemesi (AYM) düzenlemesi hakkında, "Demokrasi ve hukukun üstünlüğüne kavuşmak için her türlü değişiklik yapılabilir. Bunu yapacak olan da milletin seçtiği parlamentodur." dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin "Şehirler arası yollarda gösteri ve yürüyüş yapılamaz" hükmünü iptal etmesinin akabinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım, sen var mısın?" ifadelerini kullanmıştı.

ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ARSLAN CEVAP VERDİ

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisine yönelik yaptığı açıklamasına isim vermeden cevap vermişti. 

Arslan, "Yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır." açıklamasını yapmıştı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini savunmuştu. 

ADALET BAKANI GÜL'DEN AYM ÇIKIŞI

"Millet adına karar veren yargı millete sırtını dönemez. Yargının 'pardon' deme lüksü yoktur." diyen Adalet Bakanı Gül, "Ben yargıyım hesap vermem' anlayışı asla kabul edilemez." diye konuştu.

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