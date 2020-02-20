Sıra ASELSAN'a geldi!

Yeniçağ gazetesi yazarı Yavuz Selim Demirağ bugün yayımlanan “Tank-Palet'ten sonra sıra ASELSAN da mı?” başlıklı makalesinde, “Bir dönem 1919 cep telefonu yaparak dünyaya kafa tutan ASELSAN; asrın liderinin kararlı (!) tutumu yüzünden ne hallere düştü bilen var mı?” sorusunu yöneltti.







“MENZİL'İN GENERALLERİ GELDİ”





Demirağ, “ASELSAN çökmek üzere. Dolar 7 lirayı bulduğu günlerde Reis'in (Erdoğan) talimatı ile dövizleri bozduran ASELSAN tam 80 milyon TL zarar etti.” tespitinde bulundu.





Demirağ şöyle devam etti: “Yönetim kurulu ayrı dert. Menzil'in generalleri geldi. Genel müdür aynı zamanda yönetim kurulu başkanı ve 80 bin TL maaş alıyor. Yerli İHA vs hep hikâye. Personel maaşını ödemek için devlet bankalarından kredi almaya başladılar."





PERSOEL MAAŞINI ÖDEMEKTE ZORLANIYOR





AKP'nin ASELSAN'ı Katar'a satmaya hazırlandığını iddia eden Demirağ, "Katar'lı şirketin sözde satın aldığı yada kiraladığı şirkette ‘Altay tankı’ ne durumda? Motor yok! Şanzıman yok! Güç monitörü yok!” ifadelerini kullandı.





“ASELSAN personel maaşına sıkışınca çare KATAR... Önümüzdeki günler bunu tartışacağız." diyen Demirağ, "Haberiniz olsun!.. ASELSAN'dan sonra sırada HAVELSAN ve ROKETSAN var. Bir dönem milli diye övündüğümüz bu kuruluşlardan da iyi kokular gelmiyor. Aselsan ve BMC'yi yazmaya devam edeceğim...” dedi.





TANK-PALET FABRİKASI ETHEM SANCAK'A PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞTİ



