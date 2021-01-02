Samanyolu Haber /Gündem / Sıra muhalif dernek ve vakıflara geldi! /02 Ocak 2021 23:13

Sıra muhalif dernek ve vakıflara geldi!

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), dernek ve vakıflara kayyım atanmasının önünü açan kanunu "endişe verici" diye nitelendirdi.

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Dernek, vakıf, birlik ve platform ismi altında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına (STK) kayyım atanmasının önünü açan Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. 

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlemenin onaylanması halinde hakkında “terör kovuşturması” başlatılan dernek ve sivil toplum örgütlerinin faaliyetleri geçici süreyle sınırlandırılabilecek, gerekli görülürse yönetimine “kayyım” atanabilecek. 

694 sivil STK, "Kanun teklifi anayasaya ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır." derken, kanunun veto edilmesi çağrısında bulundu.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz ile Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Ankara Şube Başkanı Şevin Kaya, Meclis’te kabul edilen kanun hakkında Mezopotamya Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

"MUHALİF STK'LAR SUSTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

İktidarın sivil toplum kuruluşlarını susturmak için yeni bir saldırı başlattığını ifade eden ÇHD Ankara Şube Başkanı Murat Yılmaz, kanunun içeriğinin taşıdığı isim kadar iyi niyetli olmadığını söyledi. 

Söz konusu düzenlemenin anayasaya aykırı olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Meclis’ten geçirilen kanunun içeriğinin kitle silahlarının imhası ya da finansmanının kesilmesi ile bir alakası yok. Baktığımız zaman amaç ile amaçlanan arasında hiçbir bağlantı yok. Kanun maddelerine baktığımız zaman Türkiye’de muhalif STK'ları susturulmaya çalışıyor.” diye konuştu.

HUKUKSUZLUK ARTIK KANUNİ OLACAK!

Düzenlemenin demokratik olmadığını, STK'ların örgütlenme özgürlüğünü engelleyeceğini dile getiren Yılmaz, “Türkiye’de her gün yüzlerce kişi hakkında soruşturma açılıyor. İçişleri Bakanı’na verilen yetki ile iktidara karşı açıklamalarda bulunan kişiler hakkında soruşturma açıldıktan sonra yöneticinin yerine kayyım atanabilecek." dedi. 

Yılmaz, "İktidar, muhalefeti, siyasi partileri, avukatları, kendisine karşı sokakta söz söyleyen yurttaşı hedef alıyor. İktidar daha önce bunu hukuksuz bir şekilde yapıyordu ancak artık ‘kanunen’ yapacak.” diye konuştu.

"OHAL KALICI HÂLE GETİRİLECEK"

ÖHD Ankara Şube Başkanı Şevin Kaya iktidarın kendisine “boyun eğmeyen” STK'ların tahakküm altına almak istediğini söyledi. 

Kaya, “15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen Olağanüstü Hâl (OHÂL) kararnameleriyle onlarca demokratik kitle örgütünün kapatıldı. Şimdi de bunu ‘kanuni’ düzenlemelerle yapmak istiyorlar. OHAL kalıcı hâle getirilmek isteniyor. Toplumun topyekûn vesayet altına alınması hedefi var.” dedi.

"AKP YANDAŞLARINA BU KANUNU UYGULAMAYACAĞIZ"

Kaya, derneklerin hedef alınmasının dernek üyelerinin kimlik bilgilerinin dernekler masasına bildirilmesiyle başladığını söyledi. 

Kaya şöyle devam etti: “Bu yeni düzenleme ile de iktidara karşı söz söyleyen tüm dernekler hedef alınacak. Bunun sinyallerini de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘İslami kuruluşlara dokunulmayacak, bunun güvencesi benim’ sözleriyle verdi. İslami kuruluşlara mesaj veren Soylu, aslında amacımız başka demek istiyor. ‘Yandaşlarıma bu kanunu uygulamayacağım, ne yaparlarsa da dokunmayacağım’ deyip, iktidara karşı söz söyleyen STK'lara dokunacağım demek istiyor.” 
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