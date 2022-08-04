Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırılar sürerken, Moskova'nın diğer komşularındaki endişeli bekleyiş de sürüyor.





Bu kapsamda olası bir Rus saldırısına karşı İsveç ve Finlandiya yönetimleri, NATO üyesi olmak için resmi başvuruda bulunmuştu.







Bu konuya dikkat çeken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Rusya'nın Ukrayna'da askeri başarı kazanması halinde okların Rusya'nın diğer komşularına da dönebileceğini ifade etti.







diken.com.tr'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te katıldığı bir toplantıda Ukrayna’nın işgaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Norveç’te katıldığı bir toplantıda Ukrayna’nın işgaliyle ilgili açıklamalarda bulundu. Stoltenberg, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı galip gelmesi halinde komşusu olan başka ülkelere saldırabileceğini söyledi.

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’yı desteklemesinin ahlaki bir sorumluluk olduğunu söyleyerek “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna konusundaki arzularında başarılı olamaması bizim çıkarımıza. Putin’in istediğini askeri güçle elde edebileceğini gördüğü bir dünya bizim için daha tehlikeli bir dünya olacak. Rusya bu savaşı kazanırsa Putin şiddetin işe yaradığını teyit etmiş olacak. Sonra sıra Rusya’nın diğer komşularına gelebilir” dedi.