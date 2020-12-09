Sırada reklam yasağı var!

Sosyal medya düzenlemesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilmesinin akabinde temsilci bulundurma şartını yerine getirmeyen Twitter, YouTube ve Facebook'un aralarında bulunduğu sosyal medya şirketlerine 2 ayda 40’ar milyon TL para cezası kesildi.





Müeyyide sıralamasının üçüncü aşaması olarak ocak ayında şirketler reklam yasağını ile karşı karşıya gelecek.







Madalyonun diğer tarafında ise sosyal medya reklamlarına 100 milyonlarca dolar harcayan online platformları ve şirketler var.





Bloomberg'in haberine göre; sektör temsilcileri geçen hafta Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ı ziyaret ederek endişelerini iletti.





"İNTERNETTE SATIŞIN OLMAZSA OLMAZI REKLAMLARDIR"





Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, “İnternette satışın olmazsa olmazı dijital reklam ve sosyal medya reklamları. Biz bir ülkede ürün satmak istiyorsak orada da sosyal medya mecralarını kullanıyoruz.” dedi.





Çevikoğlu, çözüm olarak Türk şirketlerinin Türkiye’de söz konusu şirketlere reklam vermelerinin engellenmesi, buna karşın yurtdışı reklamlarının serbest bırakılması seçeneğinin değerlendirilebileceğini söyledi.