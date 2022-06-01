Samanyolu Haber /Gündem / "Sıradaki operasyon Yavaş'a" iddiası: 'Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’ /01 Haziran 2022 13:55

"Sıradaki operasyon Yavaş'a" iddiası: 'Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’

Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş, CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarla ilgili dikkat çeken bir iddiada bulundu. Yarkadaş kaynağının 'Sırada Mansur Yavaş var' dediğini aktardı. Diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun da yeni operasyonlar için belediye başkanlarını uyardığını ileri sürdü.

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Korkusuz gazetesi yazarı Barış Yarkadaş bugün yayımlanan yazısının "Kılıçdaroğlu ’Rencide ederler’ diye uyarmış…" başlıklı bölümünde CHP'li belediyelere yapılan operasyonları ele aldı. 

Kadıköy, Maltepe, Çan belediyelerine yapılan operasyonlardan sonra Yarkadaş, sırada başka CHP'li belediyelerin olduğunu söyledi. 

Yarkadaş, İçişleri Bakanlığı ve MASAK'ın belediyeleri mercek altına aldığını dile getirirken "Ankara’daki bir kaynağım, 'Mansur Yavaş da radarda… Her adımı yakından izleniyor’' dedi önceki gün…" ifadelerini kullandı.

Yardakaş şöyle devam etti:

KILIÇDAROĞLU’NUN SÖZLERİ…
"Belli ki; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bilgilerin daha fazlasına sahip… Eğer öyle olmasa, Maltepe mitingi öncesi kendisini ziyaret eden bir grup belediye başkanına “Bu işleri büyütecekler. Hepiniz dikkat edin. Evlerinize kadar girip sizi rencide edebilirler’’ uyarısını yapmazdı.

Kılıçdaroğlu’nun sözleri öylesine söylenmiş değil…

Dün sabah tam da Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi oldu… Çanakkale – Çan Belediye Başkanı CHP’li Bülent Öz saat 06.45’te evinden gözaltına alındı. Evde eşi ve çocuğu da vardı.

KİMİN NE SUÇU VARSA…
Belediyeler, A’dan Z’ye dek tüm partilerin yumuşak karnıdır… Eğer bir yolsuzluk, hırsızlık, kamu malının yağmalanması suçu ve rüşvet varsa, savcılar kimsenin gözünün yaşına bakmamalıdır… Ama hiç kimsenin…

Burada sorun, sanki tek yolsuzluk CHP’li belediyelerde yaşanıyormuş AKP’li belediyeler ise pir-ü pakmış gibi bir görüntünün verilmesidir. Bu görüntü, adalete olan inancı sarsmaktadır.
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