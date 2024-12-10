Sıradışı bir 15 Temmuz hikayesi: Hayat kurtardı, müebbet aldı

Bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir olay!









Yayınladığı videolarla adından söz ettiren Adıgüzel, ‘’Hainlerin kahraman, kahramanların hain olduğu bir olaydı 15 Temmuz! Videomuzda bu gerçeği birebir ortaya koyan bir olayın anlatımına yer veriyoruz. Masum insanlara müebbet cezanın nasıl dağıtıldığını ve inşa edilen mevcut rejim için suçsuz insanların nasıl harcandığını çok net göreceğiniz bir çalışma!’’ açıklamasını yaptığı son yayınında Cüneyt Berber’in hikayesini anlatıyor.Adıgüzel’in, 15 Temmuz’a ışık tutuyor dediği yayınında şu konular yer alıyor:Bu video 15 Temmuz'un küçük bir özeti!Canını ortaya koydu ve aldığı tedbirler nasıl müebbet gerekçesine dönüştü?