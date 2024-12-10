Samanyolu Haber /Gündem / Sıradışı bir 15 Temmuz hikayesi: Hayat kurtardı, müebbet aldı /10 Aralık 2024 01:19

Sıradışı bir 15 Temmuz hikayesi: Hayat kurtardı, müebbet aldı

15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu koordinatörlüğü yapan gazeteci Selçuk Adıgüzel Youtube kanalında yeni bir video yayınladı.

SHABER3.COM

Yayınladığı videolarla adından söz ettiren Adıgüzel, ‘’Hainlerin kahraman, kahramanların hain olduğu bir olaydı 15 Temmuz! Videomuzda bu gerçeği birebir ortaya koyan bir olayın anlatımına yer veriyoruz. Masum insanlara müebbet cezanın nasıl dağıtıldığını ve inşa edilen mevcut rejim için suçsuz insanların nasıl harcandığını çok net göreceğiniz bir çalışma!’’ açıklamasını yaptığı son yayınında Cüneyt Berber’in hikayesini anlatıyor.

Adıgüzel’in, 15 Temmuz’a ışık tutuyor dediği yayınında şu konular yer alıyor:

Bu video 15 Temmuz'un küçük bir özeti!

Canını ortaya koydu ve aldığı tedbirler nasıl müebbet gerekçesine dönüştü?

 Bu kadar da olmaz diyeceğiniz bir olay!


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sıradışı bir 15 Temmuz hikayesi: Hayat kurtardı, müebbet... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
02:22:28