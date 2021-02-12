Sırası gelen Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı oldu

Sağlık Bakanlığı, risk gruplarındaki aşılama sırası doğrultusunda 70-74 yaş arası vatandaşların ilk dozlarını uygulamaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın araması üzerine, “Ben sıramı bekleyeceğim” diyerek vatandaşlarla birlikte sıra bekleyen 72 yaşındaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün ilk doz aşısını yaptıracağı öğrenildi.







CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, corona virüsü aşısı olduğunu sosyal medyadan açıkladı.





Kılıçdaroğlu’nun paylaşımı şöyle:





*Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık.





* Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.







