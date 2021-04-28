Samanyolu Haber /Gündem / Sırayla aşı tutmadı, parayla aşı için formül aranıyor /28 Nisan 2021 10:36

Sırayla aşı tutmadı, parayla aşı için formül aranıyor

Türkiye'de uygulanan aşılarda tedarik sorunu yaşanmasının ardından aşı problemini çözmek için yeni yollar aranmaya başlandı. Formüllerden biri 'ücret karşılığında' aşı yaptırmak. Bu kapsamda ilaç firmaları ile Sağlık Bakanlığının ‘ücreti karşılığında’ aşıyı görüştükleri iddia ediliyor.

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Türkiye’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşılamasında tedarik sorunu devam ediyor. Bazı ilaç firmalarının Sağlık Bakanlığı ile görüşmeler yaptığı, özel sektöre izin çıkması durumunda yabancı aşı firmalarından aşı getirtilerek “ücreti karşılığında” yapılacağı ileri sürüldü.

Bazı ilaç firmaları, yabancı aşı firmaları ile doğrudan bağlantıya geçerek, Türkiye’ye aşı getirilmesi için görüşmeler yapmaya başladı. Cumhurbaşkanlığı ve Sağlık Bakanlığı nezdinde bazı görüşmeler yapıldığı, özel sektöre izin çıkması durumunda, getirilecek aşının “ücreti karşılığında” uygulanacağı iddia ediliyor. 

Bir yandan devletin ücretsiz aşı uygulamasının devam edeceği, diğer yandan ise ücreti karşılığında sırasını beklemeden aşı olmak isteyenlere tercih hakkı getirebileceği kaydediliyor.

Öte yandan, Sputnik V aşısının yanı sıra, Amerikan Moderan aşısının da Türkiye’de üretimi için bazı firmalar görüşmelerini sürdürüyor. Türk İlaç ve Serum Sanayi AŞ’nin hem MRNA aşıları hem de inaktif aşı üreten firmaları ile temas hâlinde olduğu belirtildi. Özellikle, MRNA teknolojisinin Türkiye’ye getirilmesi hedefleniyor.

 
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